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Son dakika: TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! 20 yılın zirvesi...

05.05.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: TÜİK, merakla beklenen Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon yıllık yüzde 70'e dayanırken, 20 yılın yeni zirvesi görüldü. Enflasyon artışında gıda ve enerji fiyatlarının etkisi görüldü.

Son dakika: TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! 20 yılın zirvesi...

Son dakika haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını Ramazan Bayramı nedeniyle gecikmeli olarak açıkladı. Buna göre enflasyon 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti. Böylece enflasyon 20 yılın yeni zirvesine ulaştı. Artışta gıda ve enerji fiyatlarının etkisi görüldü.

Piyasa katılımcıları nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 68,3 seviyesine yükselmesini bekliyordu.

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MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle artan emtia fiyatlarının ekonomiye etkisini yansıtır şekilde, Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini neredeyse iki katına çıkararak 2022 sonu enflasyon orta nokta tahminini yüzde 42,8 olarak belirledi. Enflasyon raporunda TCMB tarafından paylaşılan grafiklere göre enflasyonun zirveyi bu yıl yaklaşık yüzde 70 seviyelerinde görmesi ardından düşüşe geçmesi bekleniyor.

Türk-İş’in Nisan ayı gıda fiyatlarındaki değişim raporuna göre gıda fiyatları nisanda yüzde 8,02 arttı. Raporda dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 5.323,64 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 17 bin 340 liraya yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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