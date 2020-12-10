Altın yükselecek mi? 2021 yılında altın fiyatları ne olur? İşte çarpıcı altın yorum ve değerlendirmeleri

Altın fiyatları ile ilgili hareketlilik devam ederken yatırımcılar ve birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından altın yükselir mi ve altın fiyatları düşecek mi sorularının yanıtları araştırılıyor. Bu doğrultuda uzmanların 2021 altın tahmini de merak ediliyor. Son olarak bazı bankalar 2021 altın beklentileri ile ilgili güncelleme yaptı. Peki, altın düşer mi? İşte 2021 altın fiyatları ile ilgili detaylar...

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

JPMorgan Chase & Co. tarafından kripto paraların geleneksel finans sistemindeki yükselişinin altının zararına gerçekleştiği yönünde değerlendirmede bulunuldu. JPMorgan quant stratejistleri tarafından kasım ayından beri paranın Bitcoin fonlarına girdiğini ve altından çıktığını, bu trendin ise uzun vadede yalnızca daha çok kurumsal yatırımcının kripto paralarda pozisyonlanması ile sürebileceği belirtildi. Bankanın stratejistleri; Bitcoin’in kurumsal yatırımcılar tarafından benimsenmesinin yeni başladığını belirterek altının kurumsal yatırımcılar tarafından benimsenme düzeyinin ise ileri bir seviyede olduğu yönünde değerlendirmede bulundu. Peki, altın düşecek mi? 2021 altın fiyatları ne olur?