Altın yükselecek mi? 2021 yılında altın fiyatları ne olur? İşte çarpıcı altın yorum ve değerlendirmeleri

Altın fiyatları ile ilgili hareketlilik devam ederken yatırımcılar ve birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından altın yükselir mi ve altın fiyatları düşecek mi sorularının yanıtları araştırılıyor. Bu doğrultuda uzmanların 2021 altın tahmini de merak ediliyor. Son olarak bazı bankalar 2021 altın beklentileri ile ilgili güncelleme yaptı. Peki, altın düşer mi? İşte 2021 altın fiyatları ile ilgili detaylar...
JPMorgan Chase & Co. tarafından kripto paraların geleneksel finans sistemindeki yükselişinin altının zararına gerçekleştiği yönünde değerlendirmede bulunuldu. JPMorgan quant stratejistleri tarafından kasım ayından beri paranın Bitcoin fonlarına girdiğini ve altından çıktığını, bu trendin ise uzun vadede yalnızca daha çok kurumsal yatırımcının kripto paralarda pozisyonlanması ile sürebileceği belirtildi. Bankanın stratejistleri; Bitcoin’in kurumsal yatırımcılar tarafından benimsenmesinin yeni başladığını belirterek altının kurumsal yatırımcılar tarafından benimsenme düzeyinin ise ileri bir seviyede olduğu yönünde değerlendirmede bulundu. Peki, altın düşecek mi? 2021 altın fiyatları ne olur?
HSBC Securities ise altın fiyat tahminini düşürdü. Buna karşılık koronavirüs salgını sebebiyle halen pozitif görüşte oldukları belirtildi. Koronavirüs aşısı ile alakalı gelişmelerle beraber altın fiyatlarındaki rallinin sonlandığına dair değerlendirmede bulunan kurum, genişlemeci para politikalarının, jeopolitik risklerin ve mali politikaların altının hala desteklediğini belirtti.
HSBC Baş Emtia Analisti paylaştığı notta, Covid-19 salgınının sebep olduğu ekonomik, finansal ve sağlık ile ilgili belirsizliklerin altını 2021 yılında ve hatta 2022 yılında da düşük bir etki ile olsa dahi destekleyeceği yönünde değerlendirmede bulundu. Kurum, 2021 yılı için ortalama spot altın fiyat tahminini ise 1.965 dolardan 1.907 dolara düşürdü. Spot altının ons fiyatı bugün gün içinde 1.840 dolar civarında seyrediyor. Değerlendirmede, Biden yönetiminin mali harcamalar bakımından altın-pozitif olabileceği fakat jeopolitik ve ticaret risklerinin azalmasının da güvenli liman alımını azaltabileceği aktarıldı. Vatandaşların 2021 altın ne kadar olur sorusuyla ilgili olarak yanıt arayışları devam ediyor.
AA muhabirinin emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlediği veriler doğrultusunda, ekim ayında emtia grubu araçlarından 14 tanesi kazandırdı, 4 tanesi ise kaybettirdi. Kasım ayında emtia piyasasında yatırımcısına en çok yüzde 16,9 ile doğalgaz kaybettirdi. Ekim ayında ise emtia piyasasında yatırımcısına en çok kazandıran doğalgaz olarak kaydedilmişti. İlgili dönemde altın yatırımcısına yüzde 5,5, gümüş ise yüzde 4,3 kaybettirdi. Emtia piyasasında ocak-kasım döneminde altın yatırımcısına yüzde 17 kazandırdı.
Vatandaşlar arasında analistlerin altın yorum ve değerlendirmeleri de merak ediliyor. Analistler, Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "varlık fiyatlarında düşüş görülebileceği" yönündeki uyarısı, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının Kovid-19 salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerindeki bütçe konusunda uzlaşması, ekonomilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çıkışlarının düzensiz olabileceği beklentileriyle altının ons fiyatında kasım ayında yükselişler görüldüğünü aktarıyor.
Bu yükselişlere karşın analistler; dolar endeksindeki yükseliş, Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışı, Pfizer ve BioNTech'in aşısının ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıyla ilgili açıklamalarıyla beraber altının ons fiyatında gerilemeler görüldüğünü söylüyor. Kovid-19 aşısının yıl sonundan önce bazı ülkelerde uygulanmaya başlanabileceğine ilişkin haberlerin altının ons fiyatını baskıladığı vurgulandı.
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