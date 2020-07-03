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Altın yükselecek mi? Yükseliş sürer mi? Ünlü bankanın altın tahmini!

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.07.2020 17:56 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından bir tanesi olan UBS, yılın ikinci yarısına dair yeni bir altın tahmininde bulundu. Güvenilir yatırım bankasının altın tahmini doğrultusunda altın yükselecek mi? Altında yükseliş sürer mi? Bu dönemde altın alınır mı? İşte detaylar…

Altın yükselecek mi? Yükseliş sürer mi? Ünlü bankanın altın tahmini!

İsviçre merkezli yatırım bankası olan UBS, küresel varlık yönetim biriminin hazırladığı raporu yayınladı. Rapora göre UBS 2020 yılının ikinci yarısına dair altın fiyat tahminini değiştirdi. Tahmininde önemli bir değişiklik yapan bankanın raporunun ardından vatandaşlar, şimdi “Altın alınır mı?” sorusunu soruyor. Peki, yıl sonuna kadar altın yükselecek mi? Bankanın 2021 altın tahmini ne?

Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?

Bir süredir yükselmeye devam eden altın fiyatları sonucunda yatırım yapmak isteyen vatandaşlar “Altın yükselmeye devam eder mi?” diye soruyor. Çeşitli uzmanların konuyla ilgili raporlar yayımlandığı altın tahminleri ile ilgili son olarak UBS’ten de tahmin geldi. "Altın yükselişi sürer mi?" sorusuna cevap olabilecek rapora göre UBS, 2020 yılının ikinci yarısına dair yaptığı altın fiyat tahmini üzerinde değişiklik bulunuyor. UBS altın tahminini 1.800 dolardan 1.900 dolara yükseltti. UBS’in ünlü analistleri yaptıkları altın tahmini ile ilgili olarak kısa vadede yaşayan belirsizliklerin kendilerini altın fiyatlarının artacağı konusunda ikna ettiğini belirtti.

UBS’in altın tahminleri 2021

2021 yılı için “Altın ne kadar olacak?” sorusu da sıkça soruluyor. UBS’in altın tahmini 2021 yılı için de bulunuyor. Ancak UBS 2021 yılı için olan altın tahmininde bir değişiklik yapmadı ve 1.800 dolarda bıraktı. UBS analistleri, 2021 yılına doğru büyümenin toparlanma ihtimalinin olduğunu belirtti.

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