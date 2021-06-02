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'Altın yükselir mi? Altın düşer mi?' soruları ile ilgili flaş yorum!

02.06.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenli liman olarak bilinen altına, son zamanlarda ekonomik dengelerin değişmesiyle birlikte talep daha çok arttı. Bu da altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırmasına neden oldu. Vatandaşlar 'Altın yükselir mi? Altın düşer mi?' sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

'Altın yükselir mi? Altın düşer mi?' soruları ile ilgili flaş yorum!

Yılbaşından itibaren uzun bir dönem düşüş trendinde olan ve yatırımcısını mağdur eden altın şimdi de artan talep ile durdurulamıyor. Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Altını olan veya almak isteyen, düğünü olan vatandaşlar piyasanın yönünü merak ediyor. Ekonomistler altın hakkındaki görüşünü belirtti. Altın yükselir mi? Altın düşer mi? İşte ekonomistlerin yorumları...

ALTIN YÜKSELİR Mİ? ALTIN DÜŞER Mİ?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının yönüne ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Altın için 560 TL hedefi olduğunu söyleyen Memiş, alınabilecek en uygun seviyeleri ifade etti.

Haziran ayında altın için yükseliş ayı olacağını ifade eden uzman Memiş, altını 400-450 seviyelerinden almanın daha sağlıklı olacağını söyledi. Açıklamalarına devam eden Memiş, haziran ayında 535 lira direncinin kırıldığı takdirde altının 540-560 liraya çıkacağını kaydetti. Yıllık bazda ise daha yüksek seviyelerin görüleceğini söyledi.

Hızlı yükselişleri sağlıklı bulmadığını ifade eden uzman Memiş, altını yüksekten satın almak yerine beklemenin daha sağlıklı olduğunun altını çizdi.

'Altın yükselir mi? Altın düşer mi?' soruları ile ilgili flaş yorum!

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan ise altının enflasyon beklentileriyle beraber yükselişe geçtiğini kaydetti. Enver Erkan, reel faizde fazla artış olmayacağı beklentisinin oluşması yükselen altın trendi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Fed'in tahvil alımlarının kademeli olarak azaltmasının altını etkileyebileceğini ancak yönünün değişmesine neden olamayacağını söyleyen Erkan, "Aynı zamanda bu zamanki sıkılaşmaya biraz daha ekonominin ve likiditenin normalleştirilmesi kapsamında değerlendirmek lazım." dedi.


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gram altın
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