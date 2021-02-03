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Altın yükselişte! Analist yorumları... 3 Şubat 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2021 07:27 | Son Güncelleme

Fed, geçen hafta politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit bıraktı. T.C. Merkez Bankası'nın faiz kararıyla piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarının dalgalı seyretmesine neden oldu. Gram altın bu yıl yüzde 55.9’u bulan yükselişe imza attı. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 3 Şubat 2021 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Altın geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmlerein ardından yön arayışında. Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. TCMB'nin faiz kararını sabit tutmasının ardından gram altın fiyatları hareketlendi. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar, heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 3 Şubat 2021 Çarşamba anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?

Gram altın için 400 TL tahmini! Dolardaki düşüş altını da düşürür mü? Şubat'ta altın alınır mı-satılır mı? Ne zaman altın alınır?Gram altın için 400 TL tahmini! Dolardaki düşüş altını da düşürür mü? Şubat'ta altın alınır mı-satılır mı? Ne zaman altın alınır?

BİR GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının fiyatı ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'ta görevi devralmasının ardından yükselişe geçti. Ardından 21 Ocak'ta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı gelince fiyatlar tekrar düşey yönde seyretti. Gram altının önceki kapanış fiyatı 425,21 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0,16 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki 3 Şubat 2021 Çarşamba gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI:425,90 TL

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 425,80 TL

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BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.841,56 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 704,00 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde 0,28 hareketli başladı. Peki 3 Şubat 2021 Çarşamba çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 706,00 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 695,00 TL

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

BİR CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altınının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.802,00 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde 0.29 artışla başladı. 3 Şubat 2021 Çarşamba bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 2.810,00 TL

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.772,00 TL

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.841,56 lira seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

ALTIN FİYATLARI NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Gram altın fiyatları yükselecek mi, ne kadar olur sorusu altın alan yatırımcıların gündemini oluştururken uzmanlardan bu konuya ilişkin tahminleri gelmeye devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş bu konuda yorumunu yaparken, gram altının 400 TL seviyelerine kadar gerileyebileceğini paylaştı. Memiş açıklamasında; "540 TL seviyesinden 420 TL seviyesine kadar gerileyen bir gram altın karşımızda. Dolayısıyla biraz daha gerileyebilir mi? 400 TL seviyesine kadar gerileyebilir ancak ben bu düşüşün kalıcı olacağını öngörmüyorum." dedi.ALTIN YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.


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