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Gram altında 439 lira beklentisi: Uzman açıkladı! Altın yükselecek mi düşecek mi? İşte güncel altın grafiği!

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.02.2021 16:23 | Son Güncelleme

Fed faiz kararının ardından düşüşe geçen altın fiyatları yeni aya yükselişle başladı. Fed'in sabit faiz kararı doları güçlendirirken, baskılanan ve yatay yönde seyreden altının düşmesine neden oldu. Gram altın Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi, çeyrek ve gram altın fiyatı ne zaman yükselecek soruna cevap arayan yatırımcılar, uzmanların altın analizlerini araştırıyor. İşte uzmanlardan güncel altın yorumları...

Altın fiyatları son durum ne olacak araştıran yatırımcılar, Fed'in sabit faiz kararının ardından doların güçlenmesiyle birlikte düşen altın fiyatlarının ne zaman yükseleceğini merak ediyor. Son 10 yılda en kötü performansını geçtiğimiz Ocak ayında yapan altın fiyatları Şubat ayına yükselişle başladı. Gram altın son 6 ayın en düşük seviyesinde seyrederken, gümüş fiyatları güçlendi. Doların güçlenmesiyle yeni haftaya sert bir yükselişle başlayan altın fiyatlarının ne zaman yükseleceği merak ediliyor. Temmuz ayından bu yana en düşük seviyelere gelen gram altın düşecek mi merak ediliyor. Düğünler ve yatırım yapmak için hayatımızda önemli bir yeri olan çeyrek altın ve gram altının fiyatları tekrar yüksecek mi merak ediliyor. İşte **uzmanların güncel altın yorumları...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

Altın yatırımcıları Başkan Joe Biden’ın açıklamış olduğu 1,9 trilyonluk teşvik paketini beklerken, Tesla'nın CEO'su Elon Mask'ın yaptığı açıklama ile Bitcoin talep görmeye başladı. Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketini çift partili anlaşma için yeniden şekillendirip şekillendirmeyeceğini takip edecek. İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı ve koronavirüs aşı çalışmaları altın yatırımcılarının bu hafta takip ettiği konulardan birisi oldu. Altın fiyatları yükselecek mi araştırması yapan yatırımcılar, uzmanların güncel altın yorumlarını araştırıyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy yaptığı açıklamada dolar /TL kurunu değerlendirerek, güncel altın fiyatlarının dolar/TL kurunun 7.35 TL seviyelerini test etmesi halinde gram altında 439 TL kanalının yukarı yönlü dışına çıkması beklenebileceğini paylaştı. Peki güncel altın grafiği yorumu var mı?

1 ŞUBAT 2021 GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ

Aşı haberlerinin altın fiyatlarının bir süre yatay seyretmesine neden olmuştu. Bir süre yön arayışı yapan altın fiyatları hangi yönde seyir izleyecek merak ediliyor. Şubat ayına yükselişle başlayan altın fiyatlarının bu ay teşvik paketleri ile yön bulması bekleniyor. Yatırımcılar uzmanların altın fiyatları tahminlerini araştırırken, Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, altın fiyatlarına dair beklentisini paylaştı.
Baştürk açıklamasında; "Reddit meddit çıktı ortaya karıştırdılar hafta açılışında.Cuma günü 1875'ten sert bir düşüş gelmişti. Yükselen eğilimde bir kırılma yok. 1875'i izlemeye devam edebiliriz. Düşüşlerde 1835/1830 önemlidir" dedi...
İşte güncel altın grafiği!


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