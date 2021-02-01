Gram altında 439 lira beklentisi: Uzman açıkladı! Altın yükselecek mi düşecek mi? İşte güncel altın grafiği!

Altın fiyatları son durum ne olacak araştıran yatırımcılar, Fed'in sabit faiz kararının ardından doların güçlenmesiyle birlikte düşen altın fiyatlarının ne zaman yükseleceğini merak ediyor. Son 10 yılda en kötü performansını geçtiğimiz Ocak ayında yapan altın fiyatları Şubat ayına yükselişle başladı. Gram altın son 6 ayın en düşük seviyesinde seyrederken, gümüş fiyatları güçlendi. Doların güçlenmesiyle yeni haftaya sert bir yükselişle başlayan altın fiyatlarının ne zaman yükseleceği merak ediliyor. Temmuz ayından bu yana en düşük seviyelere gelen gram altın düşecek mi merak ediliyor. Düğünler ve yatırım yapmak için hayatımızda önemli bir yeri olan çeyrek altın ve gram altının fiyatları tekrar yüksecek mi merak ediliyor. İşte **uzmanların güncel altın yorumları...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

Altın yatırımcıları Başkan Joe Biden’ın açıklamış olduğu 1,9 trilyonluk teşvik paketini beklerken, Tesla'nın CEO'su Elon Mask'ın yaptığı açıklama ile Bitcoin talep görmeye başladı. Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketini çift partili anlaşma için yeniden şekillendirip şekillendirmeyeceğini takip edecek. İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı ve koronavirüs aşı çalışmaları altın yatırımcılarının bu hafta takip ettiği konulardan birisi oldu. Altın fiyatları yükselecek mi araştırması yapan yatırımcılar, uzmanların güncel altın yorumlarını araştırıyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy yaptığı açıklamada dolar /TL kurunu değerlendirerek, güncel altın fiyatlarının dolar/TL kurunun 7.35 TL seviyelerini test etmesi halinde gram altında 439 TL kanalının yukarı yönlü dışına çıkması beklenebileceğini paylaştı. Peki güncel altın grafiği yorumu var mı?