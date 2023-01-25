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Altın zengini olan 40 ülke açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

25.01.2023 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en çok altın rezervine sahip olan 40 ülkesi açıklandı. Açıklanan listeye göre Türkiye'nin altın rezervleri 431,1 ton olarak kaydedildi. Bu rakamlarla birlikte Türkiye pek çok dev ülkeyi geride bırakmış oldu. Bakın bu listede Türkiye kaçıncı sırada...

Altın zengini olan 40 ülke açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Dünya Altın Konseyi geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde en çok altın rezervi olan ülkeleri yayınlamıştı. Açıklanan listede Türkiye'nin bir basamak atladığı belirtildi. Dünya Altın Konseyi'nin yayınladığı rapora göre, Türkiye'nin 431,1 ton olarak altın rezervi bulunuyor. Türkiye bu rakam ile birlikte bir çok ülkeyi geride bırakmayı başardı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; WGC verilerince en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şöyle sıralandı;

altın rezervi 1

Irak: 96,4 ton

BIS: 102,0 ton

Romanya: 103,6 ton

altın rezervi 2

Güney Kore: 104,4 ton

Yunanistan: 114,1 ton

Libya: 116,6 ton

Meksika:119,9 ton

Mısır: 125,0 ton

G.Afrika: 125,3 ton

Altın 2

İsveç: 125,7 ton

Brezilya: 129,7 ton

Singapur: 153,8 ton

2 altın

Filipinler: 156,3 ton

Venezuela: 161,2 ton

Cezayir: 173,6 ton

Altın 2

Polonya: 228,7 ton

Tayland: 244,2 ton

Avusturya: 280,0 ton

3 altın

İspanya: 281,6 ton

Lübnan: 286,8 ton

İngiltere: 310,3 ton

Altın

S.Arabistan: 323,1 ton

Özbekistan: 337,5 ton

Kazakistan 368,1 ton

Portekiz: 382,6 ton

Tayvan: 423,6 ton

altın rezervi 3

Türkiye: 431,1 ton

ECB: 504,8 ton

Hollanda: 612,5 ton

Hindistan: 760,4 ton

Japonya: 846,0 ton

4 altın

İsviçre: 1.040,0 ton

Çin: 1.948,3 ton

Rusya: 2.298,5 ton

Fransa: 2.436,3 ton

İtalya: 2.451,8 ton

5 altın

IMF: 2.814,0 ton

Almanya: 3.358,5 ton

ABD: 8.133,5 ton

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