Altın zengini olan 40 ülke açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Dünya Altın Konseyi geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde en çok altın rezervi olan ülkeleri yayınlamıştı. Açıklanan listede Türkiye'nin bir basamak atladığı belirtildi. Dünya Altın Konseyi'nin yayınladığı rapora göre, Türkiye'nin 431,1 ton olarak altın rezervi bulunuyor. Türkiye bu rakam ile birlikte bir çok ülkeyi geride bırakmayı başardı.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; WGC verilerince en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şöyle sıralandı;
Irak: 96,4 ton
BIS: 102,0 ton
Romanya: 103,6 ton
Güney Kore: 104,4 ton
Yunanistan: 114,1 ton
Libya: 116,6 ton
Meksika:119,9 ton
Mısır: 125,0 ton
G.Afrika: 125,3 ton
İsveç: 125,7 ton
Brezilya: 129,7 ton
Singapur: 153,8 ton
Filipinler: 156,3 ton
Venezuela: 161,2 ton
Cezayir: 173,6 ton
Polonya: 228,7 ton
Tayland: 244,2 ton
Avusturya: 280,0 ton
İspanya: 281,6 ton
Lübnan: 286,8 ton
İngiltere: 310,3 ton
S.Arabistan: 323,1 ton
Özbekistan: 337,5 ton
Kazakistan 368,1 ton
Portekiz: 382,6 ton
Tayvan: 423,6 ton
Türkiye: 431,1 ton
ECB: 504,8 ton
Hollanda: 612,5 ton
Hindistan: 760,4 ton
Japonya: 846,0 ton
İsviçre: 1.040,0 ton
Çin: 1.948,3 ton
Rusya: 2.298,5 ton
Fransa: 2.436,3 ton
İtalya: 2.451,8 ton
IMF: 2.814,0 ton
Almanya: 3.358,5 ton
ABD: 8.133,5 ton