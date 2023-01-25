Altın zengini olan 40 ülke açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Dünya Altın Konseyi geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde en çok altın rezervi olan ülkeleri yayınlamıştı. Açıklanan listede Türkiye'nin bir basamak atladığı belirtildi. Dünya Altın Konseyi'nin yayınladığı rapora göre, Türkiye'nin 431,1 ton olarak altın rezervi bulunuyor. Türkiye bu rakam ile birlikte bir çok ülkeyi geride bırakmayı başardı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; WGC verilerince en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şöyle sıralandı;

Irak: 96,4 ton

BIS: 102,0 ton

Romanya: 103,6 ton

Güney Kore: 104,4 ton

Yunanistan: 114,1 ton

Libya: 116,6 ton

Meksika:119,9 ton

Mısır: 125,0 ton

G.Afrika: 125,3 ton

İsveç: 125,7 ton

Brezilya: 129,7 ton

Singapur: 153,8 ton

Filipinler: 156,3 ton

Venezuela: 161,2 ton

Cezayir: 173,6 ton

Polonya: 228,7 ton

Tayland: 244,2 ton

Avusturya: 280,0 ton

İspanya: 281,6 ton

Lübnan: 286,8 ton

İngiltere: 310,3 ton

S.Arabistan: 323,1 ton

Özbekistan: 337,5 ton

Kazakistan 368,1 ton

Portekiz: 382,6 ton

Tayvan: 423,6 ton

Türkiye: 431,1 ton

ECB: 504,8 ton

Hollanda: 612,5 ton

Hindistan: 760,4 ton

Japonya: 846,0 ton

İsviçre: 1.040,0 ton

Çin: 1.948,3 ton

Rusya: 2.298,5 ton

Fransa: 2.436,3 ton

İtalya: 2.451,8 ton

IMF: 2.814,0 ton

Almanya: 3.358,5 ton

ABD: 8.133,5 ton

