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Altın zirve koşusu başlattı! Kuyumcular ‘dolar ve euro almayın’ dedi: ‘Kara gün dostu’ gram altın için ‘2000 TL’ tahmini…

14.10.2023 10:08 | Son Güncelleme:
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Ons altın fiyatı Orta Doğu’da yaşanan savaş gerilimi ve Fed etkisi ile zirvelere koşu başlatırken, yurt içinde gram altın fiyatı bu hafta yüzde 5’in üzerinde değer kazandı. Yatırımcılar kara gün dostu olarak yeniden güvenli liman altın alımına yönelirken, fiyatlar için yeni tahmin yapıldı. ‘Gram altın fiyatı 2024’te 2000 TL’yi aşacak’ diyen kuyumcular yatırımcılara dolar ve eurodan uzak durması konusunda uyarıda bulundu.

Altın zirve koşusu başlattı! Kuyumcular ‘dolar ve euro almayın’ dedi: ‘Kara gün dostu’ gram altın için ‘2000 TL’ tahmini…

İsrail ve Filistin arasında çıkan savaşın sosyoekonomik, politik ve insani etkileri tartışma konusu olmaya devam ederken, finansal piyasalar yörüngesini Orta Doğu’ya çevirdi. Yatırımcı güvenli liman arayışında altın alışlarını hızlandırırken buna eşlik eden ABD Merkez Bankası (Fed) kanadındaki yumuşayan söylemler ons altın fiyatını zirveye taşıdı. Geçtiğimiz haftalarda 1810 dolara kadar gevşeyen altının onsu 14 Ekim 2023 Cumartesi itibarıyla 1946 doların üzerini test etti.

ONS ALTIN (6)

GRAM ALTIN FİYATI YÜZDE 5,4 ARTTI

Yurt içinde ise Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde kazancıyla 5,42 artışla 1.713 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,75 kazançla 11.508 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 2.670 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.817 liraya çıktı. Altının gram fiyatı hafta sonu 1727 liranın üzerinde bulunuyor.

KUYUMCU (11)

DOLAR KAZANDIRDI, BORSA KAYIPTA

Bu hafta ABD doları yüzde 0,69 değer kazancıyla 27,8110 liraya, euro ise yüzde 0,69 kazançla 29,2300 liraya yükseldi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, en düşük 8.054,64 ve en yüksek 8.518,86 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,15 değer kaybederek 8.113,30 puandan tamamladı.

GRAM ALTIN (49)

“2024, ALTIN SENESİ OLACAK”

Yatırımcılar altın fiyatlarında sıradaki hamlenin ne olacağını merak ederken İHA’ya konuşan kuyumcular gram altın için rekor rakamı ve tarihi açıkladılar. Elazığ’da İzzetpaşa Camisi altında bulunan kuyumcular çarşısında işletmesi bulunan Ömer Faruk Saydam, altının ons bazlı düşüş yaşadığını belirterek, “Amerika’da faiz artırımından dolayı ons seviyesi epey geri geldi. Bununla beraber altın fiyatları ülkemizde de düşüş yaşadı. Tekrardan yükselecek. Altın her zaman olduğu gibi en güvenilir yatırım limanı olmaya devam edecektir. 2024 yılını altın senesi olarak düşünüyoruz" diye konuştu.

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NE DOLAR, NE EURO! YATIRIMCIYA ‘ALTIN ALIN’ UYARISI

Altının gramı 1000 liraydı. 2023 senesi ‘altın senesi’ olacak demiştik ve şu anda 1720 seviyelerinde seyrediyor. 2024 senesinde ise 2.000 TL rakamların üzerini göreceğiz. Bu yüzden yatırımcılara, bir an önce nakitiniz olduğu vakit altın almanızı tavsiye ediyoruz. Euro, dolar, sterlin gibi dövize yönelmeniz kesinlikle istemiyoruz. Çünkü döviz bir yatırım aracı değil ticari amaçlı kullanılan bir para birimidir. Bu yüzden dövizi bırakıp altın almasını tavsiye ediyoruz” şeklinde değerlendirmede bulundu.

ALTIN


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