Altına talep artıyor! Altın alınır mı? 2021 altın tahminleri

Küresel piyasalarda durgunluk yaşanırken altın fiyatları ise zirveye oynamaya devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalar yapan İstanbul Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı İlhami Yazıcı ise altının güvenli bir yatırım amacı olduğunu belirtiyor. Son 6 ayda %30 civarında bir artış gösteren altın fiyatları , Yazıcı’ya göre altın satışları yükseldi. Vatandaşların “ Altına yatırım yapılır mı ?” sorusuna cevap olarak altın yatırımı için doğru zaman olduğu belirten Yazıcı, altına ciddi anlamda talep olduğunu dile getirdi. Sahte altın satışına karşı da vatandaşları ve esnafı uyaran Yazıcı, İstanbul Ticaret Odası kontrolünde işlem yapılmasının önemini vurguladı. Henüz ziyaretçi sayısının geçen senelere göre az olduğu Kapalıçarşı’nın daha fazla hareketlenmesiyle beraber satışların da artacağı düşünülüyor.

Pandemi döneminde vatandaşların yatırımları için güvenli bir liman arayışı sonucunda altın yeniden tercih edilmeye devam ediyor. Altının ons fiyatı 1.780 doları görerek 2012 yılından beri en yüksek seviyelere geldi. Yatırımların altına yönelmesi nedeniyle altın fiyatlarında artış görülüyor. Çeşitli uzmanlar tarafından bu artışın devam edeceği öngörülürken vatandaşlar ise “ Altın ne kadar olacak ?” sorusunun cevabını merak ediyor.

Altın Fiyatları 2021’de Ne Olur?

“2021’de altın fiyatı ne olur?” sorusu yatırım yapmayı düşünen pek çok vatandaşın aklını kurcalıyor. Başarılı tahminleri ile ünü giderek artan, dünyanın en büyük yatırım bankalarından olan Goldman Sachs, 2020 ve 2021 yıllarına dair altın fiyatları için 1800 dolardan 2000 dolara kadar bir artış olabileceğine işaret etti. Goldman Sachs Group tarafından yayınlanan rapora göre ons altının fiyatı için 12 ay sonrasına dair satış hedefi 1.800 dolar olarak korundu. Öngörülen çeyrek altın fiyatı 2021 yılı için aynı oranlarda değişkenlik gösterecek gibi düşünülüyor. Altın fiyatları 2021 yılında, talebin devam etmesi halinde yatırımcıları memnun edecek seviyelerde olacak gibi görünüyor.

Altın Neden Artıyor?

Bloomberg HT’ye konuşan Özak Kıymetli Madenler Yönetim Kurulu Başkanı Akif Türker’in konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelere göre pandemi döneminde altına ciddi talep olduğu için temmuz ayının önceki aylara göre daha canlı olacağı öngörülüyor. 1 Haziran itibariyle kapılarını açan Kapalıçarşı’da hareketlilik başladı. Altının yüksek fiyatları nedeniyle vatandaş tarafından satılacağını düşünen Türker, bunun aksine ciddi bir alım gerçekleştiğini belirtti. Altının güvenli bir liman olduğu düşüncesinin vatandaş arasında hâkim olması nedeniyle yatırım amacıyla altına olan talep arttı. Buna karşılık pandemi sürecinde düğün organizasyonlarının belirsizliği nedeniyle takı amaçlı altın piyasasında bir daralma olduğu söyledi. Takı amaçlı altın alımını canlı tutmak için ise işçilik maliyetini aşağıya çekme yoluna gidildiği belirtiliyor.

Şu An Altın Ne Kadar?

Altın almayı düşünen vatandaşlar “Altın ne kadar oldu?” sorusuna cevap arıyor. Çeyrek altın 640 liradan işlem görürken altın altın 1.280 liradan, ata altın 2.610 liradan ve son yıllarda vatandaşların sıklıkla tercih ettiği gram altın ise 392 liradan işlem görmeye devam ediyor.

