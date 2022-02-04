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Altına yatırım yapacaklar dikkat! İslam Memiş tarih vererek uyardı

04.02.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık rakamları gün içerisinde yatırımcı tarafından merakla takip ediliyor. Yatırımcılar, Altın alım satım için doğru zaman mı? 4 Şubat altın fiyatları nedir? Gram altın düşecek mi yükselecek mi?” sorusuna yanıt arıyor. ABD Tarım dışı istihdam verisi öncesi İslam Memiş altın yatırımcısına tarih vererek uyardı....

Son dakika... Altın fiyatları yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Gün içerisinde sıklıkla takip edilen altın fiyatları için son dakika gelişmeleri araştırılırken, 28 Ocak Salı günü yatırımcılar “Güncel altın ve dolar kuru fiyatları nedir? Gram altın düşecek mi yükselecek mi? sorularına yanıt arıyor. Altın fiyatları, Avrupa Merkez Bankası’nın daha şahin bir tutum takınmasıyla sert bir düşüş kaydettikten sonra toparladı. Son dakika bilgisine göre gram altın fiyatı 788 TL'yi gördü Öte yandan altın yatırımcısının gözü bugün açıklanacak olan tarım dışı istihtam verisinde olacak.. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika haberinin detayları...

ABD Tarım dışı istihdam verisi öncesi altın gram ve ons fiyatı için tahminde bulunan İslam Memiş’ten kritik yorum geldi.

İSLAM MEMİŞ TARİH VERDİ

Piyasa uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarının geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Gram altın 790-795 fiyat aralığında devam ediyor. FED'in faiz artırımlarıyla baskı altında kalan düşecek olan ons altın altın var karşımızda. Bu da 1750 belki 1650 dolar seviyesine geri çekilmeyi gündeme getirebilir. Altın fiyatları dünyada artan enflasyon fiyatlamasını daha başlatmadı. Eğer altın enflasyon fiyatlamasına başlar ve bunun yanında jeopolitik risklerde artamaya devam ederse ons altın 2000 bin dolarların üzerine çıkabilir. Kısa vadeli yükselişlerin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Şubat ayının sonuna kadar gram altın tl fiyatının 750 lira seviyesine kadar geri çekilebileceğini söyleyebilirim.

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın Dolar/TL ’nin geçen hafta 13,45-13,65 arasında dalgalanmasına rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşle gerilemişti. Yeni haftaya da küresel altın fiyatlarının etkisiyle başlayan gram altın, dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki yatay seyirle 788 TL seviyesinde bulunuyor.

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ONS ALTIN FİYATI

Altın yatırımcılarının ADP özel sektör istihdam verisinden son tarım dışı istihdam verisine odaklanmasıyla kazançlarını koruyan ons altın, AMB’nin görece şahin açıklamalarına rağmen cuma günü sabah saatlerinde 1.807 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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