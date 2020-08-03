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Altına yatırım yapılır mı? Uzmanından Ağustos'ta gram altın düşecek uyarısı! Altına yatırım için doğru zaman mı? Ağustos'ta altın düşer mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.08.2020 08:13 | Son Güncelleme

Altın fiyatları geçtiğimiz ay tarihi zirvesini görmüş Haziran ayı ile Temmuz'u karşılaştırdığımızda %13'lük artış sağlamıştı. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte altındaki 8 haftalık artışından kar elde etmek isteyen vatandaşlar altına yatırım yapmak için araştırma yapmaya başladı. Peki altına yatırım yapılır mı? Ağustos ayı altına yatırım yapmak için doğru zaman mı? Uzmanı açıkladı: Ağustos'ta altın düşer mi? İşte son dakika uzmanından altın yorumu!

Altına yatırım yapılır mı? Uzmanından Ağustos'ta gram altın düşecek uyarısı! Altına yatırım için doğru zaman mı? Ağustos'ta altın düşer mi?

Altın fiyatlarının önlenemez yükselişiyle birlikte vatandaşlar altına yatırım yapmak için araştırmalara başladı. Özellikle ons fiyatının yılbaşından bu yana hiç düşmemesi ve tarihi zirve görmesi yatırım yapmak isteyen vatandaşları heyecanlandırdı. Altına yatırım yapılır mı, altına yatırım yapmak için doğru zaman mı araştırmalarını yapan vatandaşlara uzmanından öneriler geldi. Özellikle haziran ve temmuz ayındaki altın fiyatlarındaki karşılaştırmayı yapan uzmanlar, 8 haftalık yükselişin ardından altında bir duraklama döneminin gelmesini bekliyor. Uzmanların son dakika altın açıklamasına göre Ağustos ayında altın fiyatları düşebilir. Peki Ağustos ayında altın fiyatları düşer mi? İşte Finans Analisti İslam Memiş'in altına yatırım yapacaklar için Ağustos ayı yorumları..

Ağustos ayında altın fiyatları düşecek mi?

Finans Analisti İslam Memiş, geçtiğimiz iki ay altındaki yükselişe dikkat çekerek, altın fiyatlarında Ağustos ayında düşüş olabileceğini belirtti. Memiş, hızlı yükselen fiyatlar nedeniyle bu haftadan itibaren kar satışlarının etkisini artırabileceğine dikkati çekerek, aralıksız 8 haftalık yükseliş trendiyle tüm zamanların en yüksek seviyelerini test eden altın fiyatlarının, kısa vadede güç toplamak için gerileyebileceğinin göz ardı edilmemesi gerektiğinisöyledi. 2001 yılından bu yana en büyük tarihi rekorunu ise gram altın kırdı.

"Altının gram fiyatı 408 liraya kadar gerileyebilir"

Uluslararası piyasada ise altının ons fiyatının temmuz ayında %11 değer kazanması ise yatırımcısına yüzde 30 kazanç sağladı.Koronavirüs nedeniyle ülkelerin altın ihtiyacının artması ons fiyatını, temmuzda 1.983 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı. Altının ons fiyatı tarihi zirvesini görmesinin ardından temmuzu 1.972 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatının 2.000 dolar seviyede olmasını değerlendiren Memiş şöyle devam etti:

"ABD Merkez Bankası’nın (Fed) adımları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın güçlü dolar söylemi, dolar varlıklarında kısa vadeli toparlanmayı gündeme getirebilir. Böyle bir durumda kısa vade için altının ons fiyatı 1.895 dolar, altının gram fiyatı 408 liraya kadar gerileyebilir."

altın

"Altına dayalı borsa yatırım fonlarına girişler, 6 yılın zirvesine çıktı"

İslam Memiş, ABD-Çin gerilimi, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'de açıklanan teşvik paketleri ve küresel ekonomilere dair endişelerin altın fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini bildirdi.

Bu gelişmelerin yanı sıra Kovid-19 vaka saylarının artması, siyasi gerginlikler, negatif reel faizler ve doların zayıf seyrinin altın fiyatlarında tarihi rallilerinden birinin yaşanmasını sağladığını dile getiren Memiş, "Altın talebinin artmasıyla, değerli metal fonlarına geçen hafta 3,8 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Altına dayalı borsa yatırım fonlarına girişler, 6 yılın zirvesine çıktı." ifadelerini kullandı.

AA

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