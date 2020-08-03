Altına yatırım yapılır mı? Uzmanından Ağustos'ta gram altın düşecek uyarısı! Altına yatırım için doğru zaman mı? Ağustos'ta altın düşer mi?

Altın fiyatlarının önlenemez yükselişiyle birlikte vatandaşlar altına yatırım yapmak için araştırmalara başladı. Özellikle ons fiyatının yılbaşından bu yana hiç düşmemesi ve tarihi zirve görmesi yatırım yapmak isteyen vatandaşları heyecanlandırdı. Altına yatırım yapılır mı, altına yatırım yapmak için doğru zaman mı araştırmalarını yapan vatandaşlara uzmanından öneriler geldi. Özellikle haziran ve temmuz ayındaki altın fiyatlarındaki karşılaştırmayı yapan uzmanlar, 8 haftalık yükselişin ardından altında bir duraklama döneminin gelmesini bekliyor. Uzmanların son dakika altın açıklamasına göre Ağustos ayında altın fiyatları düşebilir. Peki Ağustos ayında altın fiyatları düşer mi? İşte Finans Analisti İslam Memiş'in altına yatırım yapacaklar için Ağustos ayı yorumları..

Ağustos ayında altın fiyatları düşecek mi?

Finans Analisti İslam Memiş, geçtiğimiz iki ay altındaki yükselişe dikkat çekerek, altın fiyatlarında Ağustos ayında düşüş olabileceğini belirtti. Memiş, hızlı yükselen fiyatlar nedeniyle bu haftadan itibaren kar satışlarının etkisini artırabileceğine dikkati çekerek, aralıksız 8 haftalık yükseliş trendiyle tüm zamanların en yüksek seviyelerini test eden altın fiyatlarının, kısa vadede güç toplamak için gerileyebileceğinin göz ardı edilmemesi gerektiğinisöyledi. 2001 yılından bu yana en büyük tarihi rekorunu ise gram altın kırdı.