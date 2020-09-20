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Altına zam geldi, sahte bilezik satışları patladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.09.2020 10:05 | Son Güncelleme

Artan altın fiyatları sebebiyle düğün yapacaklar sahte altın takılara büyük rağbet gösteriyor.

Altına zam geldi, sahte bilezik satışları patladı

Altın fiyatlarının artmasıyla birlikte düğün yapacak olan dar gelirli aileler, çareyi sahte altın takılarda buluyor. Bursa'da sayıları her gün artan taklit altın satıcılarının işleri açıldı.

3 GERÇEK BİLEZİK 7 TANE DE SAHTE

Altın fiyatlarının yüksek olmasından dolayı istenilen altınları alamayan vatandaşlar, 3 tane gerçek bilezik alırken, yanına 7 tane de taklit bilezik alıyor. Gerçeğinden ancak kuyumcuların ayırt ettiği taklit altın takılar vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor.

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Bursa'da bijutericilik yapan Sarıbey Bakış, "Altın fiyatları yükselince vatandaşlar sahte takılara yöneldi. Bilhassa düğün yapacaklar çok geliyor. 3 tane gerçek bilezik alıp yanına da 7 tane sahte bilezik alıyorlar. Bu sahte takıları gerçeğinden ayırt etmek zor, ancak kuyumcular ayırt eder. Böyle olunca vatandaşlar tarafından talep görüyor. Fiyatları da uygun. Bilezikleri 15 ila 40 lira arasında satıyoruz. Kolyelerin fiyatı da 20 ila 50 lira arasında değişiyor" dedi.

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(İHA)

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