Altında al sat yapmak tehlikeli mi? Altın ne zaman alınmalı? Altına yatırım yapmak tehlikeli mi? İşte uzmanından altın yorumu!

Koronavirüs salgınını ardından ikinci dalga tehlikesi, küresel ekonominin belirsizliği ve merkez bankasının salgının ardından daha önce yapmadığı teşvikleriyle altının onsu tarihi bir zirveye yerleşmişti. Altının ons fiyatı bayram tatilinin bitmesiyle birlikte 1.974,06 liradan güne başladı. Altının ons fiyatının 2.000 dolar sınırına dayanması yatırımcıları heyecanlandırdı. Peki altında al sat yapılır mı? Altına yatırım tehlikeli mi? İşte uzmanından son dakika altın uyarısı!

İSLAM MEMİŞ: GRAM ALTIN FİYATI DÜŞECEK

Geçtiğimiz haziran ayını gram altın fiyatı 392 liradan kapatırken temmuz ayını ise 444.5 lira seviyesinde rekor bir rakamla kapattı. Finans Analisti İslam Memiş'in aktardığı bilgiye göre altın fiyatları temmuz ayında önceki aya göre %13 oranında arttı. Gram altın, temmuzda, 2019 kapanışına göre ise yüzde 53 prim yaptı.

ALTINDA AL-SAT TEHLİKELİ Mİ? ALTINA YATIRIM YAPILIR MI?

Son dönemlerde altından gelir elde etmek isteyen vatandaşlar altın almaya başladı. Altın al- sat yapan vatandaşlar altının düşebileceğini düşünerek araştırmalara başladı. Altın fiyatları düşer mi altına yatırım yapmak tehlikeli mi sorusuna karşın Memiş, sosyal medya üzerinden altın al- sat yönlendirmeleri yapan kişiler için bu işin çok tehlikeli olduğunu belirtti. Memiş bu dönemde altında al sat yapmanın çok tehlikeli olduğunu ve her şeyin belirsiz olduğu bu dönemde vatandaşların risk almaması gerektiğini iletti. Memiş vatandaşlara altın dışında uzun vadeli farklı yatırım araçlarına yatırım yapmaları gerektiğini önerdi. Altının bir tasarruf aracı olarak görülmesi gerektiğini söyleyen Memiş belirsizliklerin olduğu bu dönemde altına yatırımı tehlikeli buluyor.

