Altında beklenti yukarı: Dev bankanın tahmini tutarsa işte gram altın fiyatı

Altın fiyatlarındaki dalgalanma beraberinde birçok soru işaretini getirdi. Altının son dönemde geri çekilmesi, yatırımcısında fiyatların yükseleceği algısı doğurdu. Peki son geri çekilişin ardından gram altında fiyatının yönü ne olacak?

Altında beklenti yukarı: Dev bankanın tahmini tutarsa işte gram altın fiyatı
Doğukan Akbayır

ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelen pozitif açıklamalar, aralık ayında faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi. Küresel piyasalarda yaşanan bu beklenti değişimi ve döviz kurundaki hareketlilik, altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasına güç verdi. Hem ons hem de gram altın son günlerde tırmanışa geçti.

Altında beklenti yukarı: Dev bankanın tahmini tutarsa işte gram altın fiyatı 1

BANK OF AMERİCA'NIN BEKLENTİSİ 5 BİN DOLAR!

Bank of America (BofA), yayımladığı “Önümüzdeki Yıl” raporunda altının 2025 boyunca rekor seviyelerde kalmasını sağlayan koşulların 2026’da da devam edeceğini belirtti.

Sözcü'de yer alan habere göre, BofA stratejistleri, ABD’nin alışılmışın dışındaki ekonomik politikalarının altını destekleyen temel unsur olduğunu vurguladı. Raporda, bu koşulların sürmesi halinde ons altının 2026’da 5 bin dolara kadar yükselebileceği tahmin edildi. Bankanın ortalama fiyat beklentisi ise 4.538 dolar seviyesinde.

Altında beklenti yukarı: Dev bankanın tahmini tutarsa işte gram altın fiyatı 2

GRAM ALTINDAN 6 BİN 827 LİRALIK BEKLENTİ

Bank of America’nın tahminine göre, ons altın 2026’da 5.000 dolara ulaşırsa ve dolar/TL kuru bugünkü seviyesi olan yaklaşık 42,47 TL'de sabit kalırsa gram altın fiyatı yaklaşık 6.827 TL seviyesine çıkabilir.

ALMAN DEVİ BEKLENTİSİ YUKARI ÇEKTİ

Deutsche Bank, 2026 yılına ilişkin altın fiyatı beklentisini yukarı yönlü revize etti. Banka, daha önce ons başına 4 bin dolar olarak açıkladığı ortalama fiyat tahminini 4 bin 450 dolara çıkardı. Bu güncellemenin gerekçesi olarak, yatırımcı akımlarında istikrar sağlanması ve merkez bankalarının güçlü alım iştahının sürmesi gösterildi.

Deutsche Bank, daha uzun vadeli tahminlerini de paylaştı. Buna göre altının 2027’de ortalama 5 bin 150 dolar, 2028’de ise 4 bin 500 dolar seviyesinde oluşması bekleniyor. Banka, altının uzun vadede güçlü talep dinamiklerini koruyacağı görüşünde.

Altında beklenti yukarı: Dev bankanın tahmini tutarsa işte gram altın fiyatı 3

COMMERZBANK

Almanya merkezli Commerzbank, altın fiyatına yönelik tahminlerini güncelledi. Banka, 2026’ya yaklaşırken değerli metallerde yükseliş eğiliminin süreceğini öngörüyor.

Commerzbank’ın son raporuna göre, altının ons fiyatının gelecek yıl sonunda 4.200 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Banka, küresel ekonomik belirsizliklerin ve merkez bankalarının alım eğiliminin altın talebini artırmaya devam edeceğini belirtiyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Haftanın dördüncü işlem gününde ons altın fiyatları yatay bir seyir sergiliyor. Ons altın bugün akşam seansına doğru 16.01'de 4 bin 157 dolar seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.667,36
5.668,11
% -0.25
16:52
Ons Altın / TL
176.351,75
176.409,59
% -0.2
17:07
Ons Altın / USD
4.155,76
4.156,31
% -0.2
17:07
Çeyrek Altın
9.067,78
9.267,36
% -0.25
16:52
Yarım Altın
18.078,88
18.534,72
% -0.25
16:52
Ziynet Altın
36.271,10
36.956,08
% -0.25
16:52
Cumhuriyet Altını
38.303,00
38.871,00
% -0.06
15:50
