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Altında büyük gün: Gözler ABD'den gelecek verilerde! Peki altın fiyatları ne olacak?

10.12.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları pazartesinden bu yana dar bir fiyat aralığında seyretti. Gram altın ise dolar/TL kurundaki hareketliliği izleyerek fiyatlandı. Öte yandan yatırımcılar bugün 16.30'da açıklanacak olan ABD'nin enflasyon rakamlarına odaklandı. İşte yatırım şirketlerinin altın tahminleri...

Altın fiyatları pazartesinden bu yana inişli çıkışlı bir seyir izledi. Öte yandan altın fiyatlarının haftayı da kayıpla kapatması halinde 2019’dan bu yana en uzun haftalık kayıp serisini gerçekleştirmiş olacak. Ons altın fiyatı dar bir fiyat aralığında işlem görürken, gram altın dolar/TL'deki yükselişleri izleyerek fiyatlandı. İşte yatırım şirketlerinin bültenlerinde yer alan altın fiyatları beklentileri...

ONS ALTININ FİYATI

Pazartesi gününden bu yana dar bir fiyat aralığında işlem gören ons altın, çarşamba günü 1.792 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra gerileyerek yeniden 1.780 dolar civarına indi.

Bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesinde yatay bir seyir izleyen değerli metal, ABD enflasyon verisi öncesinde 1.779 dolar civarında bulunuyor.

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GRAM ALTIN

Yatırımcıların takibinde olan gram altın, dolar/TL’deki yükselişle geçen hafta 791 TL’ye ulaşarak rekor tazeledikten sonra hafif bir çekilme yaşasa da haftanın kalanında yükseliş eğilimi içerisindeydi.

Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, pazartesi günü dolar/TL’deki yükselişle rekor tazeleyerek 795 TL’yi gördükten sonra cuma günü 789 TL civarında bulunuyor.

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AHLATÇI YATIRIM

Ons altında bugün açıklanacak özellikle enflasyon verisinin bir miktar etkisi görülebilir.Genel olarak haftaya gerçekleşecek yılın son Fed toplantısında olası Şahin Fed beklentisinin de şimdiden satın alınmadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle 1765$ üzerinde kalındığı sürece teknik açıdan pozitif seyir devam edebilir. Yükselişlerde şimdilik 1800$ civarları ana direnç bölgesi olmaya devam ederken olası geri çekilmelerde 1765 ve 1750 $ seviyesi gündeme gelebilir.

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TACİRLER YATIRIM

Dün gün içerisinde 1773,52$ seviyesine kadar gerileyen ons altın, günü 1775,42$ seviyesinden düşüşle tamamladı.

Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1786,65$ seviyesinde hareket ediyor. Burada Fed'in sıkılaşmaya devam edeceği beklentileri çerçevesinde değerli metallerdeki kazançların sınırlı kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Her ne kadar dönem dönem zayıflayan risk iştahı değerli metallerde hareketlilik yaratsa da pandemi döneminde verilerin teşviklerin geri çekilmeye başlanması ve önümüzdeki yıl içerisinde faiz artırımlarının gündemde olacak olması bu cepheye gölge düşünmeye devam ediyor. Dolayısı ile burada Fed fiyatlamasının ön planda olduğu izleniyor. Mevcut teknik seviyelere baktığımızda aşağıda 1763$, 1750$ ve 1735$ seviyeleri kısa vadeli destek konumunda yer alırken, yukarıda ise 1787,41$ ve 1800$ seviyeleri kısa vadeli ilk direnç noktaları olarak ön plana çıkıyor. Yeniden 1800$ üzerinin test edilmesi halinde ise 1808$ ve 1815$ dirençleri takip edilecek.

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Bugün yurt dışında Almanya Kasım TÜFE, İngiltere Ekim Sanayi Üretimi ve ABD Aralık Ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi (Öncü) verileri ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın konuşması da piyasalar tarafından takip edilecek.

A1 KAPİTAL YATIRIM

Ons/Altın’da dar batta dalgalı seyir sürerken, dün %0.57 oranında geri çekilme ile 1775.42’den kapanış gerçekleşti. Kısa vadeli göstergelerin tekrar zayıfladığını görülürken, 1758-1750 destek bandına geri çekilme olasılığının arttığını düşünüyoruz. Bu nedenle UZUN pozisyonlarda temkinli kalınmalı. 1794 ve 1815 seviyeleri ise kısa vadeli direnç konumlarını sürdürüyor.

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Gram Altın’da son günlerde dar bantta sıkışık bir seyir izlenirken, gün %0.15 oranında sınırlı yükseliş ile 786.15 seviyesinden tamamlandı. 777-795 TL bandını kısa vadeli ilk destek ve dirençler olarak takip ediyoruz. Kısa vadeli gösterelerde güç kaybı
belirginleşirken, kısa vade açısından 777 TL desteğinin önemi artıyor. Bu seviyenin kırılması gevşeme eğilimi hızlandırır. 747-705 seviyeleri ise kısa vadeli alt destekler olarak takip edilebilir.

Destek: 777 747 705

Direnç: 795 830 890

GEDİK FOREX

Ons altın yatay seyrini hafta genelinde korudu. Hafta içerisinde ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,50 seviyesine doğru yükselişi, altını baskılarken, Dolar endeksindeki gevşeme de sınırlı da olsa altını desteklemişti. Ancak ana resimde altında ciddi bir oynaklık görülmedi, kararsız seyirler devam etti. Bugün ABD'de TÜFE verisi açıklanacak.

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Dün ABD Başkanı Biden, enflasyon verisine dair yapmış olduğu açıklamasında, enerji dahil olmak üzere bazı fiyatlardaki son düşüşleri yansıtmayacağını belirtti. Bugün
açıklanacak olan TÜFE verisi, Fed'in gelecek haftaki toplantısına yönelik beklentilerin şekillenmesi adına önemli olabilir. Ons altın için 1780$ - 1788$ - 1795$ direnç noktaları olarak bulunuyor. Geri çekilmelerde, 1772$ - 1767$ ve 1760$ destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

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