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ANZ, yıl sonu gümüş ve altın fiyat tahminini açıkladı

08.12.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya bankası ANZ altın ve emtia fiyatlarıyla ilgili yeni tahminlerde bulundu. Kurum, yılın sonunda ons altın fiyatının bin 600 dolar olmasını beklediğini açıkladı. ANZ, gümüşün 2022'de altının performansını geçmesini ve fiyatının 20,8 dolar/ons tabanına yakın seyretmesini öngördü.

ANZ, yıl sonu gümüş ve altın fiyat tahminini açıkladı

Avustralya bankası ANZ ise ons altın için fiyat tahmininde bulundu.Banka bu yılın sonunda altın fiyatlarının 1.600 dolar/ons olmasını beklediğini açıkladı. Gümüş için de 2022'de altının performansını geçmesini ve fiyatının 20,8 dolar/ons tabanına yakın seyretmesini öngörüyor.

ANZ'nin beklentilerine göre platin ve paladyumun gelecek 12 ayda fiyatları sırasıyla 1.300 dolar/ons ve 2.300 dolar/ons civarında seyredecek.

CİTİGORUP: EMTİA FİYTALARINDAKİ YÜLSELİŞ DEVAM ETMEYECEK

Citi analistlerinden Ed Morse, müşterileriyle paylaştığı bir notta emtia fiyatlarında yeni bir süper döngü olmayacağını ama emtia piyasasının genelinde seneye düşüş görülürken baz metallerin yükselebileceğini belirtti.

"TALEP PATLAMASI YAŞANMAYACAK"

“Bazı analistler emtia fiyatlarının geçen seneki gibi yükselmeye devam etmesini ve yeni bir süper döngünün sürmesini bekliyor fakat biz bu konuda aynı fikirde değiliz” diyen Morse, son süper döngüdeki talep patlamasının bir daha tekrarlanmayacağını belirtti.

Citi, enerji maliyetlerinde gelecek yılın ilk çeyreğinde keskin bir düşüş beklediğini ve yılın ikinci yarısında ise tarımsal emtiada bu düşüşün yansımalarının görüleceğini vurguladı.

Böyle bir trendin başlamasının manşet enflasyon üzerinde somut etkileri olacağını belirten Citi, karbon salınımını azaltma çabalarıyla alüminyum ve bakırıa olan talebin orta dönemde yükselmesini beklediklerini dile getirdi.

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