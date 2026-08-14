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Dünyada kiraların en çok arttığı şehirler açıklandı: İşte İstanbul'un sırası...

Küresel konut piyasasında 2020-2025 döneminde dolar bazında rekor seviyelere ulaşan kiralarda zirveye yerleşen dünya şehirleri sıralandı.

Dünyada kiraların en çok arttığı şehirler açıklandı: İşte İstanbul'un sırası...
Cansu Çamcı

Küresel konut piyasasında yaşanan değişim verilerle belgelendi.

Son beş yılda dolar bazında kiraların en fazla yükseldiği 12 küresel metropol ve artış oranları şu şekilde sıralandı:

12. New York

Dünyanın en pahalı metropollerinden New York, zaten yüksek olan taban fiyatlarına rağmen son yıllardaki artış grafiğiyle ilk 12 şehir arasındaki yerini korudu.

11. Londra (%42,1)

Avrupa’nın en önemli finans merkezi Londra, kronikleşen konut yetersizliği ve yüksek talep sebebiyle dolar bazında kiralarda önemli bir artışa sahne oldu.

11. 10. Barselona (%47,3)

İspanya'nın sahil kenti Barselona, turistik popülaritesi ve kısa dönemli kiralama talebinin baskısıyla kira fiyatlarında ilk 10'a girmeyi başardı.

9. Dubai (%53,9)

Birleşik Arap Emirlikleri'nin cazibe merkezi Dubai, elverişli vergi rejimi ve yabancı nüfus artışıyla kiralarda %50'nin üzerinde bir yükseliş kaydetti.

Dünyada kiraların en çok arttığı şehirler açıklandı: İşte İstanbul un sırası... 1

8. Singapur (%55,4)

Güneydoğu Asya'nın finans merkezi Singapur, küresel sermaye akışı ve yoğun göç talebi doğrultusunda konut piyasasında yüksek artış trendini sürdürdü.

7. Madrid (%59,1)

İspanya'nın başkenti Madrid, artan yaşam maliyetleri ve nitelikli konut talebi nedeniyle son yıllarda kiracıların en çok zorlandığı Avrupa metropolleri arasında yer aldı.

6. Edinburgh (%60,4)

İskoçya'nın tarihi başkenti, Birleşik Krallık genelindeki konut arzı sıkıntısının da etkisiyle dolar bazında kiraların hızla arttığı bir diğer şehir olarak öne çıktı.

5. Lizbon (%72,3)

Portekiz'in başkenti Lizbon, yoğun yabancı yatırımcı talebi ve turizm potansiyeliyle Avrupa'da kiraların en hızlı yükseldiği merkezlerden biri oldu.

Dünyada kiraların en çok arttığı şehirler açıklandı: İşte İstanbul un sırası... 2

4. Mexico City (%74,4)

Meksika'nın başkenti, özellikle uzaktan çalışan yabancı nüfusun (dijital göçebeler) artan ilgisiyle kira fiyatlarında ciddi bir sıçrama yaşadı.

3. Riyad (%116,5)

Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 projeleri ve bölgeye çekilen küresel yatırımlar, başkent Riyad'daki konut kiralarını rekor seviyede yukarı taşıdı.

2. Buenos Aires (%118,3)

Arjantin'in başkenti, yüksek enflasyon ve ekonomik dalgalanmaların gölgesinde dolar bazında kiralarda en hızlı yükselişin yaşandığı ikinci kent haline geldi.

1. İstanbul (%178,5)

Son beş yılda dolar bazında yaşanan %178,5'lik fırlamayla İstanbul, küresel listede ilk sıraya yerleşerek kira artışında dünya lideri oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kira
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