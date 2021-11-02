Altında ibre yeşili gösteriyor! 2 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Kasım 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatlarını ilgiyle takip edilirken, ibre bugün yeşili gösteriyor. Yatırım amaçlı altın satın almak isteyen veya özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın bugün 551 TL seviyesinde güne başladı. 2 Kasım Salı altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

2 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

2 Kasım Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları yeşili ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 549,84 TL'den yapan gram altın şu anda 551,02 TL alış ve 551,11 TL satış fiyatına sahip.

Gram altın önceki gün gram altın geçtiğimiz günlerde 540 lira düzeyini geçmişti.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.602,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.502,00 TL alış ve 3.609,00 satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.808,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 1.750,00 TL alış ve 1.810,35 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 898,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 2 Kasım itibariyle 875,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 900,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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