ALTINDA OLAY TAHMİN! 9 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Dikkat 2 katına çıkabilir!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri Credit Suisse'den gelen değerlendirme sonrası vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan önceki kapanışını 18,6420 TL'den yapan Dolar, 18,6376 TL alış, 18,6465 TL satış fiyatından işlem görüyor. Önceki kapanışını 19,7316 TL'den yapan Euro ise 19,7227 alış, 19,7405 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Peki, bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Aralık 2022 Cuma günü altın fiyatları ve detaylar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (9 ARALIK 2022 CUMA)

Altın fiyatları, 9 Aralık 2022 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.071,85 TL'den yapan gram altın bugün 1.075,79 TL alış, 1.079,49 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,080,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.043,00 liradan alınıyor, 7.106,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,552.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.504,00 liradan alınıyor, 3.564,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.775,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 9 Aralık itibariyle 1.758,00 liradan alınıyor, 1.781,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 9 Aralık günü 7.043,00 TL alış, 7,105,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

ALTIN, RUSYA'NIN O ADIMI ATMASI HALİNDE 2 KATINA ÇIKACAK!

Credit Suisse'den Zoltan Pozsar, Rusya'nın petrol karşılığında altını kabul etmesi halinde altın fiyatlarının 2'ye katlanacağını belirtti.

Pozsar fiyatların 3 bin 600 dolara çıkacağını ifade etti.

Pozsar, bu sonucun 2022'nin "düşünülemez makro senaryoların olduğu sürprizleri göz önüne alındığında o kadar da abartılı olmadığını" ifade etti.

