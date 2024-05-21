Altında rekor sonrası herkesin aklında tek soru! İslam Memiş ‘Manipülasyon ayına hazır olun’ diyerek uyardı: ‘Farklı bir dünya ekonomisine uyanabilirsiniz’

ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararına ilişkin beklentiler, Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik gelişmeler ve büyük merkez bankalarının altın biriktirme yarışı altın fiyatlarında dün yeni bir rekor getirdi. Ons altın 2.454 doları aşarak tarihi zirvesini güncelledi. Yurt içinde gram altın fiyatı da altının onsundan güç alarak bir süredir yaşadığı düşüşe son vererek rekor seviyeleri gördü.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Bugüne bakıldığında ons altın fiyatı 2.414 dolardan işlem görüyor. Altın gram fiyatı Kapalıçarşı’da 2.636 lira seviyelerinde bulunurken, aynı dakikalarda çeyrek altın 4.180 TL ve Cumhuriyet altını ise 17.049 liradan tabelalara yansıyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dün yaşanan rekor sonrası piyasaya ilişkin dikkar çeken değerlendirmelerde bulundu. “Mayıs ve Haziran ayları manipülasyon ayı ve manipülasyon ayına hazır olun. Çünkü bir sabah kalktığınız zaman farklı bir dünya ekonomisine uyanabilirsiniz” diyen İslam Memiş, “Farklı gelişmeler yaşanabilir. Bu da yatırım araçlarında sert algılamalara neden olabilir. Ben jeopolitik gerilim tarafında İsrail'in bir bölgesel savaş istediğini, yeni bir Körfez savaşı çıkma ihtimalini güçlü gördüğümü söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

“3.500 TL BEKLENTİM DEVAM EDİYOR”

Tabii bu yıl sonuna kadar değerli emtialar tarafında altın ve gümüş yeni rekorlara imza atabilir. Bunun hazırlığını merkez bankaları zaten yaptı. 2024 yılının ilk çeyreğinde merkez bankaları bin 238 tonluk altın alımı yaptı ve yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da 30 tonluk alım yaptığını gördük. Merkez bankaların her altın rezervlerini artırmasından sonra jeopolitik gerilimlerin aslında bir noktada patlak verdiğini bize göstermiş oluyor. Bu yılla alakalı 3 bin-3 bin 500 TL seviyesi ile alakalı beklentim devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATI TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Uzman isim altının ons fiyatı için ilk etapta 2.600 dolar ve devamında ise 3 bin dolar seviyesini beklediğini söyledi. “Şu anda bu seviyelerin yukarısını revize edecek bir gelişme şu anda yok” diyen Memiş şunları kaydetti:

“Ancak bir jeopolitik gerilim tekrar tırmanırsa ve sıcak savaşa dönüşürse bu durum tabii ki değişebilir ama bugünkü ekonomik koşullar bugünkü gelişmeler, dünyanın jeopolitik anlamda iyi bir yere gitmediğini, bölgesel savaşların gelme ihtimalini her zaman güçlendiren yeni açıklamalar var. Piyasalarda şöyle bir şey var, insanlar genelde haftaya başlarken başka bir piyasaya başlıyor, farklı bir haber akışı geliyor.”

GÜMÜŞ YÜZDE 34, ALTIN YÜZDE 22 GETİRİ SAĞLADI

Gümüş fiyatları Aralık 2012’den bu yana ons başına 32 dolara yükselerek altını tahtından etti. Yılbaşından bugüne kazancı neredeyse yüzde 34’ü bulurken, altın fiyatlarında bu oran 22 seviyelerinde kaldı.

İslam Memiş gümüş fiyatlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Öngörü gittikçe azalıyor mesela gümüş tarafında yıl boyunca beklediğimiz 32 dolar seviyesi daha yılın ilk yarısı doğmadan gerçekleşmiş oldu. Bu tarafta yukarı yönlü hareketleri revize edebilirim. Mesela gümüşün gram fiyatında 37 TL, ons tarafında 37 dolar. Gümüş altını tahtından etti. Altından daha fazla kazandırdı. Ve gümüş tarafında yukarı yönlü revizelerin devam ediyor ama altın tarafında yine 3.000 3.500 TL aralığındaki gram altın beklentisi devam ediyor.”

ERKAN ÖZ: “ALTIN 2800 DOLARI HEDEFLİYOR”

Ekonomist Erkan Öz ise, altın fiyatlarında teknik bir formasyon olduğunu vurgulayarak, “Yıllardır devam eden teknik bir formasyon bu. 2800 doları hedefliyor. Ama altın şu son dönemde çok hızlı yükseldi. Bu yükseliş trendini teknik olarak takip etmek lazım. Yukarı giden trend bir şekilde kırılırsa altın da tıpkı Amerikan borsası gibi bir süreliğine bir düzeltmeye girebilir” dedi.

GÜMÜŞTE 64 DOLAR HEDEFİ

“Gümüş bunu takip edebilir. Gümüşte de genel büyük resim çok olumlu” ifadelerini kullanan Ekonomist Öz, “Gümüşte üçgen formasyonu var, bu yukarı kırılmış durumda ki bu üçgen formasyonu 2008 krizinden geliyor. Ve yukarıda hedefi şu an gerçekleşirse en az 63-64 doları gösteriyor. Ama bu yıllar içinde olabilir. Önümüzdeki 1-2 yıl içinde bu hedeflere doğru bir görüntü var teknik tabloda” şeklinde değerlendirmede bulundu.







