Altında rota değişti! Yatırımcılar dikkat, uzman isim tarih verdi: "2 bin dolar seviyesine çıkacak"

Altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Öte yandan Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.7468 liradan, satış fiyatı ise 26.7571 liradan işlem görüyor. Bir önceki kapanışını 28.7699, TL'den yapan euro şu anda 28.7142 TL alış ve 28.8158 TL satış fiyatına sahip. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamayla altın yatırımcılarını uyardı. Altında rota değişiyor. İşte, 7 Eylül 2023 Perşembe günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları...

Altın ve Para Piyasaları Uzamanı İslam Memiş yaptığı açıklamada "Ekim ayı gram altın için 1800'lü rakamları telafuz edeceğimiz bir ay olacak" ifadesini kullandı.

"EKİM İTİBARIYLA 2 BİN DOLAR SEVİYESİNİ GÖRECEK"

Altındaki son durumu değerlendiren uzman isim, yatırımcıları şu sözlerle uyardı:

"Altın fiyatları haftaya yatay ve sakin seyirde başladı. Ons altın fiyatı için 1930 dolar destek seviyesi, 1968 direnç seviyesi. Bu hafta takip edeceğimiz bant aralığı burası. Düşüşlerde 1930 dolar destek seviyesini alım fırsatı olarak değerlendireceğiz. Yukarıda 1968 dolar direnç seviyesi olarak takip etmeyi sürdüreceğiz. Ekim ayı itibariyle ons altın tarafında 2000 dolar seviyelerini konuşacağımız dönem olacak. Ekim ayı itibariyle 2000 dolar seviyesi üzerindeki ataklar 2080-2150 dirençlerini takip etmeye devam ediyoruz. Şu anda yatay süreç devam ediyor.

"Altın yatırımcısı Eylül ayı içerisinde açıklanacak olan ABD enflasyon verisi ve faiz kararı izlenecek. Altın fiyatları cephesinde kısa vadeli pozitif seyir devam ediyor. ABD tarım dışı istihdam verisine rağmen ons altın 1940 dolar seviyesi üzerine tutundu. Bu da ekim ayı itibariyle yeni sinyaller veriyor. Ons altın, 2000 dolar seviyesinden çokta uzaklaşmak istemiyorum mesajını veriyor. Gram altın ise ekranlarda 1666 TL seviyesinde, ancak serbest piyasalarda 1695-1700 lira seviyelerinde işlem görüyor. Serbest piyasalarda 25-30 liralık bir makas aralığı var. Bu zaman zaman 40-50 lirayı da buluyor. 1700 TL seviyesinden uzaklaşmak istemeyen bir gram altın var karşımızda. 1700 lira ve altındaki rakamlar orta ve uzun vadeli yatırımcılar için bir alım fırsatı sunmaya devam ediyor. Yakın zamanda ons altın için 1960 dolar seviyesinin karşısında gram altın fiyatını da 1720-1730 lira seviyesinde göreceğiz. Ekim ayı gram altın için 1800'lü rakamları telaffuz edeceğimiz bir ay olacak."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (7 EYLÜL 2023)

Altın fiyatları, 7 Eylül 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.652,16 TL üzerinden yapan gram altın 1.653,52 liradan alınıyor, 1.653,74 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.111,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.984,00 liradan alınıyor, 11.122,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.577.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.509,00 liradan alınıyor, 5.583,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.788,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 7 Eylül itibarıyla 2.746,00 liradan alınıyor, 2.791,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 7 Eylül günü 10.862.69 TL alış, 11.074,96 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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