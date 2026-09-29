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Altında son dakika: Gram altın ne kadar oldu?

Gram altın, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 6 bin 528 liradan işlem görüyor.

Altında son dakika: Gram altın ne kadar oldu?

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,94 azalışla 6 bin 479 liradan tamamlamıştı.

Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,76 artışla 6 bin 528 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 781 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 927 liradan satılıyor.

ABD-İran hattında kısa vadede bir uzlaşı ihtimalinin zayıflaması, enerji fiyatlarını yeniden küresel risk iştahının merkezine taşıyor.

Arabulucuların İran ve ABD ile olası bir anlaşma üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü, Hürmüz Boğazı'nı yeniden deniz trafiğine açmayı hedefleyen dolaylı müzakerelerin yeniden başlamasının beklendiği bildirildi.

Associated Press'in (AP) üç yetkiliye dayandırdığı haberine göre, dünyanın en kritik su yollarından birinde güvenli deniz taşımacılığını sağlamaya yönelik çok sayıda girişimin başarısızlıkla sonuçlandığı ve savaşın sekizinci ayına girdiği bir dönemde taraflar arasında perde arkası temaslar sürüyor.

Söz konusu jeopolitik risklerin yanı sıra olası enflasyonist baskıların ABD Merkez Bankasını (Fed) daha fazla faiz artırımına yöneltebileceği endişeleri altının ons fiyatı üzerinde baskı oluşturuyor. Dün ons altında yaşanan keskin düşüşün ardından yatırımcılar için alım fırsatı ortaya çıkarken, altının ons fiyatı bugün yüzde 0,7 yükselişle 4 bin 143 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ekonomik güven ve tüketici güven endeksleri ile ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirtti
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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