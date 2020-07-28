Altından bir rekor daha! Altın fiyatları ne olacak? İşte uzman yorumu!

Altın fiyatlarında hareketlilik sürerken yatırımcılar ve vatandaşlar altın fiyatları ne olacak sorusunu sormaya başladı. Spot altının ons fiyatı dün 2011 senesinde görülen ve zirve olarak kabul edilen 1,921.17 doları aşarak 1,944.71 dolar yeni rekoruna geldi. Bu durum herkesin aklında bundan sonra altın fiyatları artar mı sorusuna neden oldu. Bugün itibariyle yeni altın rekor noktası belirlendi.

Yeni altın rekor fiyatı 2020

Gece devam eden alımlar ile altın 1,980 dolara taşındı ve devamında gelen satışlar ile altın tekrar 1,947 dolara indi. Altın rekor seviyesi yenilendi. Yatırımcılar tarafından Fed’in bu hafta yapılacak toplantıda gevşek para politikasını teyit etmesi ve uzun vadede yüksek enflasyona göz yumacağının işaretinin verilmesi bekleniyor. Beklentiler, kısa sürede altını 130 dolar yukarıya taşıdı. Peki, altın yükselecek mi düşecek mi?

Altın düşer mi?

Yaşanan yükselişlerden sonra altın fiyatları yorumları hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ne olur konusunda değerlendirmelerde bulundu. Altın yükselişi ile ilgili olarak Merkez bankalarının genişlemeci politikalarını devam ettirmesinin, reel faiz getirisinin halen düşük olmasının, doların zayıf seyri ve özellikle dolar endeksinin 93 bandına kadar gerilemesinin altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini belirtti.