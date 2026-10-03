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Fon soruşturmasında yeni gelişme! 20 şüpheli daha tutuklandı

Kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 20 şüphelinin daha tutuklandığı bilgisi geldi.

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 20 şüpheli daha tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu fon soruşturmasında 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi.

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