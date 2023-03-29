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Altını getir, bonfileyi götür! Kilosu 600 lirayı aştı: ‘Dolardan altından fazla kâr ederdik…’

29.03.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aylardır zam üstüne zam gelen et fiyatları altın ile yarışır hale geldi. Gramı 1.200 TL olan altın ile 600 liralık bonfile etten sadece 2 kilo alınabiliyor. Tazgahlarda bile görmenin zorlaştığı bonfile için kasaplar dikkat çeken bir hesaplama yaptı. “Eğer 6 ay önce antrikot alıp dolaba atsaydık” diyen kasap esnafı, “Dondurucudan bugün çıkarsaydık dolardan ve altından daha fazla kâr edermişiz” ifadelerini kullandı.

Altını getir, bonfileyi götür! Kilosu 600 lirayı aştı: ‘Dolardan altından fazla kâr ederdik…’

Kasaplarda 1 kilogram kuzu pirzolanın kilosu 450, bir kilogram bonfilenin fiyatı ise 600 lirayı aştı. Yükselen fiyatlar sonrası 1.200 ila 1.230 TL arasında değişen bir gram altın ile sadece iki kilo bonfile alınabiliyor. Hal böyle olunca kasaplar bonfile eti tezgaha bile koymaya çekiniyor.

TV100’e konuşan kasap esnafı, “Dana bonfileyi tezgaha çıkaramıyoruz. Kilosu 600-620 TL’lerde şu an. Bir bonfile yaklaşık iki kilo geliyor. Yaklaşık 1300-1400 liralık bir etten bahsediyoruz. Kuzu pirzolanın kilosu geçtiğimiz ay 340 liraydı. Ne müşteri soruyor ne de biz eve götürebiliyoruz” şeklinde yorumda bulundu.

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“6 AY ÖNCE ALIP SAKLASAYDIK KÂRDAYDIK”

“Trakya komple kapandı. Trakya’da dana yok, bitti” ifadelerini kullanan kasap esnafı, “Biz zaten ete altın gözü ile bakıyoruz ama şimdi çok daha fazla o gözle bakıyoruz. Biz bir hesap yaptık. Eğer biz 6 ay önce antrekot alıp dolaba atsaydık, dondurucuya bugün çıkarsaydık, dolardan ve altından daha fazla kâr ediyormuşuz. Arkadaş hesapladı” diye konuştu.

Vatandaş ise 450 liralık bonfile fiyatı için, “Ne yapalım? Parası olan alır, parası olmayan almaz” diye yorumda bulundu.

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FİYAT SABİTLEME KARARI

Et fiyatları için ramazan ayı boyunca sabitleme kararı alınmıştı. Bu kapsamda Türkiye genelinde Tarım Kredi market zincirleri ile bir protokol imzalayan ESK’dan ambalajlı kıymanın kilogramı 140 liradan, kuşbaşının kilogramı da 150 liradan alınabileceğini duyurmuştu. İstanbul PERDER de kampanya dahil olurken, üyelerinin dana kıymanın kilogram fiyatını 190 TL'den, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 210 TL'den satacağını açıklamıştı.

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