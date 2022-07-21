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Altını 'korkarak' yasakladılar... AB'den Rusya'ya yeni yaptırım

21.07.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'dan altın ve mücevher ithalatına yasak getirecek kararı içeren yeni yaptırım paketini onayladı. Ancak Rusya'dan karşı bir hamle gelmesine karşın ise uygulanan yaptırımların dünya çapında gıda ve enerji güvenliğini tehlikeye atmaması sağlanacak.

Altını 'korkarak' yasakladılar... AB'den Rusya'ya yeni yaptırım

Bir süredir gündemde olan Rusya'dan altın ithalatı yasağı için nihai karar verildi. AB Dönem Başkanı Çekya'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Brüksel'deki toplantıda Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin onaylandığı, bu tedbirlerin yarın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.
Pakete göre, bazı Rus yetkililer ve kurumların mal varlıkları dondurulacak. Yaptırım listesine eklenecek kişilere seyahat yasağı uygulanacak.

Rusya'dan altın ve mücevher ithalatı yasaklanacak. Daha önce uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılan Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın varlıkları dondurulacak.

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Uygulanan yaptırımların dünya çapında gıda ve enerji güvenliğini tehlikeye atmaması sağlanacak.

Yeni tedbirler, AB yaptırımlarını G7 ülkeleri ile uyumlu hale getirecek. Mevcut yaptırımların uygulanmasını güçlendirecek ve yasal boşlukları dolduracak.


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