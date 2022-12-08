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ALTINI OLANLAR DİKKAT! 8 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1400 TL'yi görecek!

08.12.2022 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 8 Aralık 2022 Perşembe günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bugünü işaret ederek gram altının yükseleceğini belirtti ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) faiz kararı sonrası yılı 1.400 TL'den kapatacağını ifade etti. Peki, 8 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Aralık 2022 Perşembe günü güncel altın fiyatları...

ALTINI OLANLAR DİKKAT! 8 Aralık 2022 tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1400 TL'yi görecek!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklaması sonrası 8 Aralık 2022 Perşembe günü güncel fiyatlar merak konusu oldu. Peki, bugün tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Aralık 2022 Perşembe günü güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (8 ARALIK 2022 PERŞEMBE)

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Altın fiyatları, 8 Aralık 2022 Perşembe günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.070,84 TL'den yapan gram altın bugün 1.068,88 TL alış, 1.069,13 TL satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 7,081,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.005,00 liradan alınıyor, 7.070,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,553.00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.486,00 liradan alınıyor, 3.546,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.776,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 8 Aralık itibariyle 1.748,00 liradan alınıyor, 1.773,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 8 Aralık günü 6.926,00 TL alış, 7,004,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP

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İSLAM MEMİŞ'TEN 'GRAM ALTIN' UYARISI: 1400 TL OLACAK

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bugünü işaret ederek gram altının yükseleceğini belirtti ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) faiz kararı sonrası yılı 1.400 TL'den kapatacağını ifade etti.

İslam Memiş'e göre gram altın ilk etapta 1.100 TL seviyelerine çıkarak rekor kıracak.

Altınla konusundaki yorumunda yıl sonu fiyatını da tahmin eden İslam Memiş, gram altının 2022'yi 1.400 TL ile kapatacağını belirtti.

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