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Altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor

28.09.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 814 lira, Cumhuriyet altını 3.315 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 497 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,70 altında 496,5 liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 497 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 814 lira, Cumhuriyet altını da 3.315 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.742 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dünya genelinde tedarik zincirindeki sıkıntılar, enerji arzındaki yetersizlik ve artan ham madde fiyatları ile küresel piyasalarda belirsizliğin arttığını belirterek, buna paralel ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,53 ile 28 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktığını ifade etti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki artışın altın ons fiyatını baskıladığını dile getiren analistler, bugün, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da gerçekleştirecekleri konuşmalarının takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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