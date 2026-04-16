Altının kilogram fiyatı 6 milyon 935 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 935 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 892 bin lira, en yüksek 6 milyon 945 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 6 milyon 935 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 918 bin 400 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 745 milyon 329 bin 66,39 lira, işlem miktarı ise 686,55 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 210 milyon 935 bin 188,40 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Şekerbank, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.918.400,00 4.816,00
En Düşük 6.892.000,00 4.800,00
En Yüksek 6.945.000,00 4.830,00
Kapanış 6.935.000,00 4.818,00
Ağırlıklı Ortalama 6.928.501,12 4.809,40
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.745.329.066,39
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 686,55
Toplam İşlem Adedi 62

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

