FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Altının kilogram fiyatında gerileme

Altının kilogram fiyatında gerileme

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
18.04.2024 17:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 605 bin liraya geriledi. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 5 milyar 205 milyon 126 bin 530,63 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altının kilogram fiyatında gerileme

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 600 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 622 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,8 azalışla 2 milyon 605 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 625 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 133 milyon 335 bin 550,13 lira, işlem miktarı ise 1.978,06 kilogram oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

(AA)

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsviçre ‘aşırı bor içeriyor’ demişti: Beypazarı'ndan sonra bir açıklama da maden suyu üreticilerinden! İsviçre ‘aşırı bor içeriyor’ demişti: Beypazarı'ndan sonra bir açıklama da maden suyu üreticilerinden!
Yabancıdan 3 haftada 1 milyar dolarlık hisse alımıYabancıdan 3 haftada 1 milyar dolarlık hisse alımı
Kırmızı et fiyatlarına yine zam geldi! Etiketler bir kez daha değişiyorKırmızı et fiyatlarına yine zam geldi! Etiketler bir kez daha değişiyor
Anahtar Kelimeler:
Altın kilogram
En Çok Okunan Haberler
Tarlasında içi altın dolu küp buldu! İlk işi bakın ne oldu: Bütün akşam telefonlarımız susmadı

Tarlasında içi altın dolu küp buldu! İlk işi bakın ne oldu: Bütün akşam telefonlarımız susmadı

Skandal görüntüler! Uyuşturucu partisi sosyal medyaya sızdı

Skandal görüntüler! Uyuşturucu partisi sosyal medyaya sızdı

Gelirini beyan etmeyenler için cezadan önce son çıkış!

Gelirini beyan etmeyenler için cezadan önce son çıkış!

Denizbank’ta yeni skandal! Müşterilerin hesaplarından para çalıp kripto paraya yatırmışlar…

Denizbank’ta yeni skandal! Müşterilerin hesaplarından para çalıp kripto paraya yatırmışlar…

Emekliye seyyanen zam değil bölgesel destek

Emekliye seyyanen zam değil bölgesel destek

Kırmızı et fiyatlarına yine zam geldi! Etiketler bir kez daha değişiyor

Kırmızı et fiyatlarına yine zam geldi! Etiketler bir kez daha değişiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.