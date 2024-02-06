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Altının kilogram fiyatında yükseliş

06.02.2024 17:52 | Son Güncelleme:
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 57 bin 500 liraya yükseldi.

Altının kilogram fiyatında yükseliş

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 985 bin 700 lira, en yüksek 2 milyon 62 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 3,7 artışla 2 milyon 57 bin 500 liraya çıktı. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 985 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 228 milyon 940 bin 852,14 lira, işlem miktarı ise 1.108,17 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 312 milyon 890 bin 970,76 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Fours Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

(AA))Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Altın fiyat kilogram
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