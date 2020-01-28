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Altının kilogramı 300 bin 800 liraya geriledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 16:44 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 300 bin 800 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 300 bin 800 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 300 bin 800 lira, en yüksek 302 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 azalışla 300 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 162 milyon 921 bin 137,56 lira, işlem miktarı ise 3.880,44 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 166 milyon 380 bin 531,43 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 302.200,001.582,60En Düşük 300.800,001.572,80En Yüksek302.500,001.583,00Kapanış300.800,001.572,80Ağırlıklı Ortalama 301.643,241.578,88Toplam İşlem Hacmi (TL)1.162.921.137,56 Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.880,44 Toplam İşlem Adedi48

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Altının Kilogramı,

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