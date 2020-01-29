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Altının kilogramı 301 bin liraya yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 16:36 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 301 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 301 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 300 bin 800 lira, en yüksek 301 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 301 bin liraya yükseldi.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 77 milyon 898 bin 164,97 lira, işlem miktarı ise 3.620,29 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 88 milyon 236 bin 874,53 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 300.800,001.572,80En Düşük 299.300,001.567,50En Yüksek301.000,001.577,00Kapanış301.000,001.571,50Ağırlıklı Ortalama 300.087,501.569,90Toplam İşlem Hacmi (TL)1.077.898.164,97 Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.620,29 Toplam İşlem Adedi67

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Altının kiogramı,

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