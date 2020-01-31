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Altının kilogramı 303 bin 800 liraya yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 16:48 | Son Güncelleme

Altının kilogramı 303 bin 800 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 303 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 302 bin 400 lira, en yüksek 304 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 303 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 834 milyon 906 bin 491,59 lira, işlem miktarı ise 2.766,83 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 841 milyon 539 bin 452,25 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 303.740,001.579,70En Düşük 302.400,001.573,50En Yüksek304.000,001.581,35Kapanış303.800,001.579,00Ağırlıklı Ortalama 303.166,071.580,34Toplam İşlem Hacmi (TL)834.906.491,59 Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.766,83 Toplam İşlem Adedi96

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