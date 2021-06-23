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Altının kilogramı 494 bin 500 liraya geriledi

23.06.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 494 bin 500 liraya geriledi.

Altının kilogramı 494 bin 500 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 493 bin lirayı, en yüksek ise 498 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 494 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 623 milyon 918 bin 848,32 lira, işlem miktarı ise 1.252,70 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 625 milyon 6 bin 839,51 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, İar Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA

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