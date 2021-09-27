Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 495 bin lira, en yüksek ise 501 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 497 bin 200 liradan tamamladı.

ALTININ FİYATI GERİLEDİ

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 394 milyon 614 bin 311,69 lira, işlem miktarı ise 793,66 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 418 milyon 206 bin 605,15 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası,T. İş Bankası, Demas Kuyumculuk, NMGLOBAL Kıymetler Madenler ve T. Halk Bankası şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA



