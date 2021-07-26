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Altının kilogramı 498 bin 500 liraya yükseldi

26.07.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 498 bin 500 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 498 bin 500 liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 495 bin 420 lirayı, en yüksek ise 500 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artarak 498 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 940 milyon 626 bin 106,02 lira, işlem miktarı ise 1.896,45 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 981 milyon 170 bin 994,93 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA

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