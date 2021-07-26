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Al-kirala yaparak aylık 12 bin lira kazanıyor!

26.07.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemiyle yeni bir yaşam biçimine dönüşen karavan aynı zamanda orta ölçekli yatırımcılar için ‘karavan al - kirala’ yöntemiyle yeni bir yatırım aracı oldu.

Al-kirala yaparak aylık 12 bin lira kazanıyor!

Tatilcilerin karavan kiralama taleplerinde yüzde 500’e yakın artış yaşandığını ve artan karavan talebinin ‘karavan üretimi’ sektörünü de canlandırdığını ifade eden Karavan Firması Kurucu ortağı Berkan Ülker, “Kendi karavanını karavan şirketi aracılığıyla kiralayan yatırımcılar, aylık 9 - 12 bin TL kazanma fırsatı yakalayabiliyor. ‘Karavan al - kirala’ yöntemi yeni bir yatırım aracı oldu” dedi.

Karavanın yatırımcılar için farklı bir yatırım fırsatı sunduğuna değinen Ülker, “Yatırımcılara kazançlı bir yatırım alanı yarattıklarını belirterek, “Kişi karavan yapımına uygun piyasadan bir araç seçip bize karavan yapımı için teslim edebiliyor. Veya uzun bir Arge çalışmasının ardından ürettiğimiz SG4 ve SG4 Plus modellerimizinden birini satın alıyor.

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Biz her iki koşulda yatırımcı ile bir sözleşme imzalıyoruz. Firma olarak yatırımcının satın aldığı karavanı onun adına, müşterilerimize kiralıyoruz. Yatırımcı bu yöntem sayesinde yüksek bir gelir elde edebiliyor” diye konuştu.

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“TÜM BAKIM, SİGORTA MASRAFLARI FİRMAMIZA AİT “

Yatırımcının satın aldığı aracın bakım, onarım, kasko ve rutin motor bakımlarının firmalar tarafından karşılandığının altını çizen Ülker, “Saydığım tüm sorumlukları şirket üstleniyor. Karavan üretimi ve kiralama sektöründe gerek Ar-Ge çalışmalarımız gerekse finansal gücümüz sayesinde artık küçük ve orta yatırımcıya da kazanç sağlayacak bir model sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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Firmalarından karavan satın alıp ya da imal ettirip, kira sözleşmesi yapan yatırımcıların aylık tahminen 9- 12 bin TL kazanç sağlayacağını söyleyen Ülker, “Ürettiğimiz değere saygımız, sevgimiz ve güvenimiz sonsuz olmakla birlikte kelimeleri anlamlandıracak gerçek bir taahhütte bulunuyoruz. Anlaşmamız bittiğinde aracınızı satmayı düşünmeyeceğinize eminiz, bununla birlikte siz rahat edin diye satın aldığınız SG4 fiyatının yüzde 10- yüzde 30 altında geri almayı garanti ediyoruz. Firmamız hayallerinden daha fazlası için çalışmaya ve değer üretmeye devam edecek” dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
pandemi
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