Altının kilogramı 526 bin 600 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 526 bin 600 lira, en yüksek ise 530 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 526 bin 600 liradan tamamladı.

ALTIN GERİLEDİ

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 589 milyon 296 bin 447,43 lira, işlem miktarı ise 1.118 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 628 milyon 122 bin 363,03 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve Ziraat Bankası şeklinde sıralandı. (AA)



