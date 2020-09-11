"Altının zamana ihtiyacı var"

Altının bu hafta inişe geçmesi yatırımcıları dolara yönlendirdiği için altın son gününde rotasını yukarıya çevirdi. Spot altın fiyatı bu sabah Londra saati ile 06:59'da ons fiyatındaki artışla birlikte yatırımcısına haftayı yüzde 0.4 karla kapattırdı.

AMB Başkanı Christine Lagarde yaptığı açıklamada euronun güçlenmesinin nasıl sonuçlar doğuracağının izlenmesi gerektiğini aktarırken, politikada ne yapılacağına dair bir bilgi vermedi. AMB'nin bu hafta Perşembe günü yaptığı toplantıda konuşan Lagarde, çok detay vermeyerek sadece kurdaki gelişmelerin takip edileceğini aktardı.

Küresel bir sağlık krizi olan pandemi cephesinde ise Batı Avrupa vaka sayısında BD'yi geride bıraktı. Dünya üzerinde toplam 28 milyon kişi koronavirüse yakalandı. AstraZeneca Plc, yaptığı açıklamada aşı denemelerinin devam ettiğini belirterek, üzerinde deneme yaptıkları bir hastada beklenmeyen ve çok ciddi nörolojik sorun olduğu için aşı denemelerine ara verdiklerini söyledi. Ancak yapılan açıklamada aşının yıl sonunda hazır olabileceği açıklandı.