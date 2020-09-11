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"Altının zamana ihtiyacı var"

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.09.2020 16:03 | Son Güncelleme

Altın fiyatları dolar fiyatlarındaki artıştan dolayı, rotasını dolara çeviren yatırımcılardan dolayı yükselişe geçti. Avrupa Merkez Bankası'ndan (AMB) gelen yorumlardan sonra altın fiyatları haftayı yükselişle ve yatırımcısına az da olsa kazanç sağlayarak kapatıyor. Spot altın bu hafta yüzde 0.4 yükselerek yükselişe geçti. Altının ons fiyatı bu sabah Londra saati ile 06.59'da 1,942.08 dolara inmişti.

"Altının zamana ihtiyacı var"

Altının bu hafta inişe geçmesi yatırımcıları dolara yönlendirdiği için altın son gününde rotasını yukarıya çevirdi. Spot altın fiyatı bu sabah Londra saati ile 06:59'da ons fiyatındaki artışla birlikte yatırımcısına haftayı yüzde 0.4 karla kapattırdı.

AMB Başkanı Christine Lagarde yaptığı açıklamada euronun güçlenmesinin nasıl sonuçlar doğuracağının izlenmesi gerektiğini aktarırken, politikada ne yapılacağına dair bir bilgi vermedi. AMB'nin bu hafta Perşembe günü yaptığı toplantıda konuşan Lagarde, çok detay vermeyerek sadece kurdaki gelişmelerin takip edileceğini aktardı.

Küresel bir sağlık krizi olan pandemi cephesinde ise Batı Avrupa vaka sayısında BD'yi geride bıraktı. Dünya üzerinde toplam 28 milyon kişi koronavirüse yakalandı. AstraZeneca Plc, yaptığı açıklamada aşı denemelerinin devam ettiğini belirterek, üzerinde deneme yaptıkları bir hastada beklenmeyen ve çok ciddi nörolojik sorun olduğu için aşı denemelerine ara verdiklerini söyledi. Ancak yapılan açıklamada aşının yıl sonunda hazır olabileceği açıklandı.

Spot altın haftayı çok az da olsa kazançla kapatırken, değerli metallerden; paladyum yüzde 0.6 düştü, platin yüzde 0.1 değer kazandı ve spot gümüş yüzde 0.6 düştü.

ING Bank NV emtia strateji müdürü Warren Patterson, açıklama yaparak, altın fiyatlarının dolara rağmen aşağıda olmasına şaşırdığını belirtti. Patterson açıklamasına;

"Şimdilik altın mevcut seviyelerde konsolide olmaktan oldukça memnun. Ancak piyasanın tekrar ons başına 2,000 dolar seviyesine çıkması yalnızca zaman sorunu. Mevcut gevşek para politikasında bir değişilik ya da hatta bir değişiklik işareti bile beklemiyoruz, bu nedenle düşüncemiz doların daha da zayıflaması" şeklinde görüş bildirdi.

Piyasada izlenecek önemli olaylar şöyle;

*Hisse senetleri, ABD'de mega sermayeli teknoloji hisselerine yeniden satış gelmesinin piyasada belli sektörlerdeki yüksek değerlemelere ilişkin endişelerin sürdüğünü göstermesi ile birlikte, üst üste ikinci haftayı da kayıpla geçmeye yöneldi.

*ABD'de Perşembe günü açıklanan işsizlik maaşı başvuruları verisi önceki haftaya göre değişiklik göstermedi ve bu durum, ülkenin koronavirüsü kontrol altına almakta zorluk çekmesi ile birlikte, yaygın istihdam kayıplarının sürdüğünü işaret ediyor.

*ABD'de diğer bir mali teşvik paketinin çıkma olasılığı Perşembe günü, Cumhuriyetçiler tarafından teklif edilen paketin boyutunun küçültülmesi konusunda tarafların anlaşmaya varamaması sonrası senatörlerin haftasonu tatili için Washington dışına çıkmaya hazırlanmaları ile birlikte azaldı.

*ABD Başkanı Donald Trump, ByteDance Ltd.'nin popüler video paylaşım uygulaması TikTok'un ABD'deki operasyonlarını satması için 15 Eylül olarak belirlediği son tarihi uzatmayacağını açıkladı.

*ABD'de Cuma günü tüketici fiyatları verileri açıklanacak.

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