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Altınla ilgili önemli tahmin! Gram altın yıl sonunda 600 lirayı bulabilir

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.08.2020 09:16 | Son Güncelleme

Son dönemde her gün rekor tazeleyen altının yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabileceği bildirildi. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altın fiyatlarında düşüş beklemediklerini söyledi.

Altınla ilgili önemli tahmin! Gram altın yıl sonunda 600 lirayı bulabilir

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin desteklediği altın fiyatlarında rekorlar devam ederken altının ons fiyatı psikolojik seviye olan 2 bin doları aştı. Türkiye’de ise altının gram fiyatı son 1 haftada 443 liradan 483 liraya çıktı.

Kırdığı rekoru neredeyse her saat başı yineleyen altın, yatırımcısına kaybettirmeyen önemli bir araç olduğu kabulünü koruyor. Fiyatların sürekli yükselmesi ise yatırım yapmak isteyen vatandaşları kuyumculara yöneltiyor.

'ALTIN 1 AYDIR REKORA DOYMUYOR'

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Altın yaklaşık 1 aydır rekora doymuyor. Yeni yeni rekorlara koşuyor. Çünkü dünyada pandemi tehlikesi hala bitmedi ve devam etmekte. Bu da dünyanın gelişmiş ülke ekonomilerini olumsuz etkileyeceği apaçık ortada. Bu nedenle dünyadaki genel olarak bütün ekonomik hareketler altındaki ivmenin yukarı doğru seyredeceğine işaret etmekte. Yanı sıra dünya genelinde faizlerin düşük olması, doların euro karşısında değer kaybediyor olması yine güvenli liman olarak görülen altına yönlenmeye arttırmaktadır” diye konuştu.

'ORTA VE KISA VADEDE 500-550 LİRAYI GÖRECEK'

Altının gram fiyatının yıl sonuna kadar 550 lira seviyelerine ulaşmasını beklediklerini vurgulayan Başman, “Buna paralel olarak Türkiye’de de aynı hareket ve ivmeyi görmekteyiz. İster istemez Türkiye’de de altın fiyatları yukarı doğru hareketlendi. Dün 465 lira olan gram altın fiyatı bugün 480 lira oldu. Gramda 15 lira artış gösterdi. Orta ve kısa vadede 500-550 lirayı görecek gibi altın. Yılbaşına da altın 550’in üzerinde 600 liraya yakın bir rakamda olması beklenmekte” ifadelerini kullandı.

'ŞU ANDA DÜŞME İHTİMALİ ÇOK ZAYIF'

Bazı vatandaşların altının düşecek umuduyla beklediğini ancak bu beklemenin insanları zarara uğrattığını belirten Başman, daha sonra şunları söyledi:

“Bazı vatandaşlar gibi esnaflarımızdan bazıları da yanıldı. Elinde yüklü parayla altın almayıp bekleyenler oldu. Ciddi kayıplara uğradılar. Vatandaşlarımız içinde söyleyeyim şu anda bir düşme hareketi, beklentisi görülmüyor. O nedenle uzun vadede bir gerileme olabilir ama o da 1 sene mi, yoksa 2 sene içerisinde mi olur bilemiyoruz. Ancak şu anda düşme ihtimali çok zayıf.”

KAYNAK:İHA

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