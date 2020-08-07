Altınla ilgili önemli tahmin! Gram altın yıl sonunda 600 lirayı bulabilir

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin desteklediği altın fiyatlarında rekorlar devam ederken altının ons fiyatı psikolojik seviye olan 2 bin doları aştı. Türkiye’de ise altının gram fiyatı son 1 haftada 443 liradan 483 liraya çıktı.

Kırdığı rekoru neredeyse her saat başı yineleyen altın, yatırımcısına kaybettirmeyen önemli bir araç olduğu kabulünü koruyor. Fiyatların sürekli yükselmesi ise yatırım yapmak isteyen vatandaşları kuyumculara yöneltiyor.

'ALTIN 1 AYDIR REKORA DOYMUYOR'

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Altın yaklaşık 1 aydır rekora doymuyor. Yeni yeni rekorlara koşuyor. Çünkü dünyada pandemi tehlikesi hala bitmedi ve devam etmekte. Bu da dünyanın gelişmiş ülke ekonomilerini olumsuz etkileyeceği apaçık ortada. Bu nedenle dünyadaki genel olarak bütün ekonomik hareketler altındaki ivmenin yukarı doğru seyredeceğine işaret etmekte. Yanı sıra dünya genelinde faizlerin düşük olması, doların euro karşısında değer kaybediyor olması yine güvenli liman olarak görülen altına yönlenmeye arttırmaktadır” diye konuştu.