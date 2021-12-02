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İletişim Başkanı Altun: Doğalgaz rezervlerini çıkarmaya başladığımızda döviz çıktısı azalacak

02.12.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Keşfettiğimiz doğal gaz rezervlerini de çıkarmaya başladığımızda enerji için döviz çıktısı azalacak ve bu da vatandaşlarımıza alım gücü ve refah olarak geri dönecek" dedi.

İletişim Başkanı Altun: Doğalgaz rezervlerini çıkarmaya başladığımızda döviz çıktısı azalacak

İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İhracatta Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık rakamına ulaşıldı. İhracatımız geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 33,4 artışla 21,5 milyar doları buldu. Kısa zamanda keşfettiğimiz doğal gaz rezervlerini de çıkarmaya başladığımızda enerji için döviz çıktısı azalacak ve bu da vatandaşlarımıza alım gücü ve refah olarak geri dönecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü Türkiye hedefimiz için durmadan çalışacağız." ifadesini kullandı.


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