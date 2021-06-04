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Amasya'da değnekle kurban pazarlığı

04.06.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte hayvan alımı için kıyasıya süren pazarlıklar başladı. Koronavirüs nedeniyle pazarlıklar değnekle yapılıyor.

Amasya'da değnekle kurban pazarlığı

Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden Amasya’nın Suluova ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan satışlarında hareketlilik yaşanıyor.

Kurbanlık alışverişinde koronavirüs tedbirlerine uyuluyor. Vatandaşlar korona dolayısıyla fiziksel mesafe kuralına uyarak maskeli ve el sıkışmadan değnekle kurban pazarlığı yapıyor.

Suluova’da büyükbaş hayvan satışı işi ile uğraşan besici Muhammet Taner Öztürk, "Pandemiden dolayı 17 günlük uygulanan tam kapanma sonrası vatandaşlar malum evlerinde sıkıldılar, kurbanlıklarını daha erken almaya başladılar. Vatandaşlar çok heyecan içerisindeler. Bayramı şimdiden yaşamak istiyorlar. Fiyatlarda artış olduğunu vatandaşlar kendileri beyan ediyor. Bizler de söylüyoruz. Şuan yüzde 20-25 gibi artışlar var" dedi.

" KOLUMUZ KOPACAK SANIRDIK"

Virüsün hala ülkeyi terk etmediğine değinen besici Öztürk, "Dedelerimizden görürdük, kurbanlık alımında kollar koparcasına kıyasıya bir pazarlık olurdu ama maalesef onu yaşayamıyoruz, değnekle pazarlık yapıyoruz. Hatta değneği alıp geldiğimizde vatandaşlar ’bizi mi döveceksin’ deyip, şaşırıyor. Pandemiden dolayı geçen sene değnekle başladığımız kurban pazarlığına bu yılda devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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"ÜSTÜNE ET TANIMIYORUZ"

Yarım asırdır hayvancılık mesleği ile uğraştığını belirten Naci Öztürk ise,
"Suluovamızdan Türkiye’nin her yerine Suluova’dan kırmızı et gidiyor ve tercih ediliyor. Yemimiz doğal, hayvanlarımız Akdağ yaylımdan geliyor. Gıdası doğal, en önemli ayrıcalığımız doğal yetiştiriyoruz. Lezzet olarak Suluova kırmızı etinin üzerine et tanımıyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Amasya
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