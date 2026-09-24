FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Amasya’nın ünlü misket elmasından 6 bin 462 tonluk rekolte beklentisi

Amasya’da coğrafi işaretli misket elmasının hasadı başladı. Bu yıl 2 bin 220 dekar alandan 6 bin 462 ton rekolte beklenirken, kent genelindeki toplam elma üretiminin 35 bin tona ulaşması öngörülüyor.

Amasya’nın ünlü misket elmasından 6 bin 462 tonluk rekolte beklentisi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde bu yıl 2 bin 220 dekar alanda üretimi yapılan coğrafi işaretli misket elmasından 6 bin 462 ton rekolte elde edilmesi öngörülüyor.

Amasya’nın ünlü misket elmasından 6 bin 462 tonluk rekolte beklentisi 1

Diğer elma çeşitleriyle birlikte Amasya genelindeki toplam elma üretiminin ise 35 bin tona ulaşması bekleniyor.

Amasya’nın ünlü misket elmasından 6 bin 462 tonluk rekolte beklentisi 2

AMASYA MİSKET ELMASINDA HASAT BAŞLADI

Amasya Valisi Önder Bakan, hasadın başlaması dolayısıyla Suluova ilçesine bağlu Kurnaz köyünde bir elma bahçesinde düzenlenen törende, misket elmasının kentle özdeşleşmiş bir değer olduğunu söyledi.

Amasya’nın ünlü misket elmasından 6 bin 462 tonluk rekolte beklentisi 3

Amasya misket elmasının kendine has özellikleri ve aromasıyla diğer çeşitlerden ayrıldığını dile getiren Bakan, "Elma Amasya'da kültürel bir değer, coğrafi işaretli bir ürünümüz. Ne kadar miktar olduğunun ötesinde bir şey bu. Amasya, elma ile anılan şehirlerimizden bir tanesi. Bahçedeki fidandan elmaya, elmadan da endüstriye dönüşüyor. Şehrimizdeki diğer gelişmelerle birlikte elma noktasında da verilen çalışmaların her birisi şehir için çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

Amasya’nın ünlü misket elmasından 6 bin 462 tonluk rekolte beklentisi 4

"2 BİN YILDIR GENETİĞİ VE KALİTESİ KORUNUYOR"

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez de kentte bulunan tarihi mozaiklerdeki elma tasvirlerine dikkati çekerek, "2 bin yıl önce işlenmiş mozaikteki elma ile bugün daldaki elma birebir aynı. Belki de bu yıl 2 bininci hasadını, 'Bismillah' deyip başlatmış oluyoruz. Amasya elmasının genetiği ve kalitesi binlerce yıldır korunuyor." dedi.

Amasya’nın ünlü misket elmasından 6 bin 462 tonluk rekolte beklentisi 5

"BÜYÜK EMEK VEREREK BU ELMAYI MEYDANA GETİRİYORUZ"

Üretici Neslihan Yapar ise iki yılda bir ürün aldıkları misket elmasının sabır ve emek gerektirdiğini vurgulayarak, "İki yılda bir verdiğinden dolayı büyük emek vererek bu elmayı meydana getiriyoruz. Eşimle büyük zahmetle yetiştirip renk almasını, büyümesini ve bu hale gelmesi sağlıyoruz. Elmamız kolonya, elma çayı, pekmez ve sirke olarak birçok üründe kullanılmakta." diye konuştu.

Amasya’nın ünlü misket elmasından 6 bin 462 tonluk rekolte beklentisi 6

Programa, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Amasya Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Arslan, AK Parti İl Başkanı Galip Uzun ile üreticiler katıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev bankadan kritik uyarı: Benzin fiyatları yükselebilirDev bankadan kritik uyarı: Benzin fiyatları yükselebilir
Pamuk hasadında fiyatlar belli olduPamuk hasadında fiyatlar belli oldu

Anahtar Kelimeler:
elma Amasya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şanlıurfa'da deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Şanlıurfa'da deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Yavaş'tan istifa sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt

Yavaş'tan istifa sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Hem hikaye hem başrol değişti! Yine de olmadı

Hem hikaye hem başrol değişti! Yine de olmadı

Trump'a Türk damat geliyor! İstanbul'da evlenecekler

Trump'a Türk damat geliyor! İstanbul'da evlenecekler

131 fon için kritik toplantı! Bakan Şimşek başkanlık edecek

131 fon için kritik toplantı! Bakan Şimşek başkanlık edecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.