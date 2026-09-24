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Pamuk hasadında fiyatlar belli oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde 2026 yılı hasat sezonu öncesi biçim ücretleri belirlenirken, pamuk için dekar başına bin 800 TL, mısır için 550 TL, ayçiçeği için ise 400 TL tavsiye edildi.

Pamuk hasadında fiyatlar belli oldu

Efeler Ziraat Odası tarafından 2026 yılı hasat sezonu öncesinde pamuk, mısır ve ayçiçeği biçim ücretleri belirlendi. Ücretlerin, üreticiler ile hasat makinesi sahipleri arasında yaşanabilecek muhtemel anlaşmazlıklarda yol gösterici olması amacıyla tavsiye niteliğinde belirlendiği bildirildi. Belirlenen ücret tarifesine göre pamuk hasat makinesi biçim ücreti dekar başına bin 800 TL olarak tavsiye edilirken, mısırda bu ücret 550 TL, ayçiçeğinde ise 400 TL olarak belirlendi.

Pamuk hasadında fiyatlar belli oldu 1

Efeler Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamada "Her yıl olduğu gibi bu yılda üretici ile pamuk hasat makinesi sahipleri arasında doğabilecek muhtemel anlaşmazlıklarda yol gösterici olabilmek adına tavsiye niteliğinde biçim ücretlerimiz belirlenmiştir. Efeler Ziraat Odası Başkanlığı olarak pamuk hasat ücretleri dekarda bin 800TL, mısır biçim ücretleri dekarda 550 TL, ayçiçeği hasat ücretleri dekarda 400TL olarak belirlenmiştir. Tüm üreticilerimize hayırlı olmasını ve bereketli ve bol kazançlı bir sezon geçirmelerini dileriz" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Efeler pamuk
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