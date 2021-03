Amazon Türkiye'nin 'Büyük Moda İndirimleri' başladı

Amazon Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 22 Mart'a kadar devam edecek Büyük Moda İndirimi, tüketicilere hem bahar aylarında hem de yılın geri kalanında ihtiyaç duyabilecekleri binlerce giyim ürününde indirim sunacak.

DEV MARKALARDAN AMAZN'A ÖZEL İNDİRİM

"Kadın", "erkek", "çocuk&bebek" ve "aksesuar&çanta" olmak üzere 4 ana kategori altında geniş bir seçkinin sunulduğu kampanyada tüketiciler mont, ceket ve botlardan koşu kıyafetlerine, elbise, gömlek ve pantolonlardan aksesuar ve çantalara birçok ürüne özel fiyatlarla sahip olabilecek.

Kampanyada Adidas, DeFacto, Dockers by Gerli, Jack and Jones, Kinetix, Koton, Lumberjack, Puma, Skechers, Slazenger, Tommy Hilfiger, Under Armour ve daha birçok seçkin markanın aksesuar, ayakkabı ve giyim ürünleri de özel indirimlerle tüketicilerle buluşacak.

AA