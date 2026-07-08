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Ambalajlı su ve maden suyu fiyatlarına denetleme

Denizli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde ambalajlı su ve maden suyu fiyatlarını denetledi.

Ambalajlı su ve maden suyu fiyatlarına denetleme

Plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesinin ardından haksız fiyat artışının önüne geçilmesi amacıyla kent genelinde çalışma yapıldı.

Marketler ile büyük ölçekli perakende satış işletmelerindeki kontrolde, depozito katılım bedeli (DEKAB) öncesi ve sonrasındaki satış fiyatları karşılaştırıldı.

Ürünlerin fiyat değişimleri tutanak altına alındı, işletmelerden son üç aya ait alış ve satış faturaları talep edildi.

Maliyet artışının üzerinde fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmeler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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