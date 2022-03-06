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American Express, Rusya ve Belarus’taki faaliyetlerini askıya aldı

06.03.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li kredi kartı ve turizm şirketi American Express, Ukrayna’nın işgali nedeniyle Rusya ve Belarus’taki faaliyetlerini askıya aldı.

American Express, Rusya ve Belarus’taki faaliyetlerini askıya aldı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Visa ve Mastercard’ın ardından ABD’li kredi kartı ve turizm şirketi American Express’te Rusya ve Belarus’taki faaliyetlerini askıya aldı. Söz konusu kararın ardından American Express kartlarının artık Rusya’daki işletmelerde veya ATM’lerde çalışmayacağı ve Rus bankaları tarafından Rusya’daki müşterilere verilen kredi kartlarının da American Express küresel ağından çıkarıldığı ve yurtdışında çalışmayacağı aktarıldı.

"BUNU YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

American Express tarafından yapılan açıklamada, "Şirket değerlerimizden biri ’Doğru olanı yapmaktır’. Bu ilke, bu zor kriz boyunca bize rehberlik etti ve bu krize barışçıl bir çözüm bulma umuduyla meslektaşlarımızın, müşterilerimizin ve uluslararası toplumun yanında yer alırken, bunu yapmaya devam edeceğiz” denildi.

Çevrim içi ödeme platformu PayPal da Rusya’daki servislerini askıya aldığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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