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Amerika’da İşsizlik Yardımı Başvuruları Azaldı

29.07.2021 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de işsizlik yardımı başvuruları 24 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 24 bin azalarak 400 bin oldu. Başvuran sayısının 904 binle zirve yaptığı Ocak ayı başından bu yana haftalık başvurularda istikrarlı bir düşüş yaşanıyor

Amerika’da İşsizlik Yardımı Başvuruları Azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın Perşembe günü açıkladığı verilere göre, işsizlik yardımı başvuruları geçen hafta 24 bin azalarak 400 bine düştü. Başvuran sayısının 904 binle zirve yaptığı Ocak ayı başından bu yana haftalık başvurularda istikrarlı bir düşüş yaşanıyor. Oysa Corona virüsü salgını 2020 yılı Mart ayında ABD'yi vurmadan önce, haftada yaklaşık 220 bin yardım başvurusu yapılıyordu.

İşsizlik yardımı alan Amerikalılar’ın sayısının geçen hafta düşmesi, Corona virüsü nedeniyle iş piayasasında yaşanan durgunluğun hızla toparlanmaya devam ettiğinin bir işareti olarak görülüyor.

İş piyasası ve genel ekonomi, 2020 baharındaki çöküşün ardından toparlanıyor. Bu yıl aşıların piyasaya sürülmesi, işletmeleri yeniden açılmaya veya çalışma saatlerini arttırmaya teşvik etti ve eve kapanan tüketicilerin restoranlara, barlara ve mağazalara dönmesini sağladı.

Sağlık alanında yaşanan krizse bitmiş değil. Son derece bulaşıcı olan Delta varyantı aşılanmamışlar arasında yayıldıkça, COVID-19 vakalarının sayısı artıyor. Amerika’da, Haziran sonunda günde 12 binden az olan günlük vaka sayısı bugünlerde ortalama 50 binden fazla. Hükümetler ticari faaliyetleri yeniden kısıtlamaya karar verirse veya tüketiciler önlem olarak evde kalmayı seçerse vakalardaki artışın ekonomik sonuçları olabilir.

Ancak şimdilik ekonomi o kadar güçlü ki birçok işletme işçi bulamadığını söylüyor. İşverenler, Mayıs ayında 9,2 milyon gibi rekor bir sayıda iş ilanı yayınladı ve açık pozisyonların reklamını, başvuranların doldurabileceğinden daha hızlı yaptı.

İşgücü sıkıntısı şikayetleri nedeniyle 22 eyalet, pandeminin ekonomik yansımalarını hafifletmek amacıyla haftada 300 dolarlık federal istihdam yardımını sona erdirmeye karar verdi. 20 eyalet, biri serbest meslek sahibi ve geçici işlerde çalışanlara fayda sağlayan, diğeri ise 6 ay veya daha uzun süredir işsiz olanlara hizmet veren diğer iki federal program durdurdu. Süresi uzatılan yardım programlarınınsa ülke genelinde 6 Eylül'de sona ermesi planlanıyor.

Br yıl önce 10 Temmuz haftasında 31,9 milyon olan kişi bir tür işsizlik yardımı alırken, bu yıl aynı dönemde bu sayı 13,2 milyona düştü.

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,5 büyüdü

Bu arada ABD ekonomisinin Nisan-Haziran döneminde %6,5 arttığı açıklandı.

Yaklaşık 23 trilyon dolarlık ABD ekonomisi, uzun süreli kapanmaların ardından birçok ekonomistin tahmin ettiğinden daha hızlı toparlanarak, pandemi öncesi seviyesini aşmış durumda.

Ancak ikinci çeyrek büyümesi, işletmelerin yaygın olarak yeniden açılması, milyonlarca kişinin aşı olması ve düşük gelirli Amerikalılar’a sağlanan trilyonlarca dolarlık devlet pandemi yardımı ile desteklendi.

Bu koşullar, ABD ekonomisinin %70'ini oluşturan tüketici harcamalarında hızlı kazanımların sağlanmasına yardımcı oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı, Nisan-Haziran dönemi rakamınlarının, Ocak-Mart dönemindeki yüzde 6,4'lük ilerlemeden daha yüksek olduğuna dikakt çekiyor.

ABD'de yaklaşık 9,5 milyon kişi işsiz ve iş arıyor. Hükümet ayrıca 9,2 milyon iş ilanı bulunduğunu, ancak işsizlerin becerilerinin işverenlerin ihtiyaçlarıyla eşleşmediğini söylüyor.

ABD, Haziran ayında 850 bin iş ekledi ve işsizlik oranı %5,9 oldu. Bazı işverenler, ekonomi toparlanırken ve tüketiciler harcamaya istekliyken, işe girmeleri için yeni işe alınanlara nakit ikramiye teklif ediyor.

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