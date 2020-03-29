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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! İşte Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.03.2020 09:18 | Son Güncelleme

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! İşte Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

Yeni korona virüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Bakan Selçuk, “Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre;

17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan’da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da ödenecek” dedi.

"YAKLAŞIK 12 MİLYON EMEKLİ VE HAK SAHİBİNİN BAYRAM İKRAMİYELERİNİ ÖDÜYORUZ"

Bakan Selçuk, “Bu kapsamda, yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibinin bayram ikramiyelerini ödüyoruz” dedi.
Koronavirüsün en fazla yaşlıları etkilediğini hatırlatan Bakan Selçuk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler kapsamında, kamu bankaları 76 yaş üstü yaşlılarımızın aylıklarını evinde ödüyor. Ayrıca emekli aylığını PTT’den alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da istekleri halinde, ikramiyeleri SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerine teslim ediliyor” ifadelerini kullandı.

"EVDE KALIN, HİZMETİ KAPINIZA GETİRELİM"

Evden çıkmamaları için hizmeti yaşlıların kapısına götürdüklerini belirten Selçuk, “Biz sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Mesafelerimiz sizleri koruyabilmek için. Evde kalın, hizmeti kapınıza getirelim. ‘Hayat eve sığar’ diyerek hep birlikte salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum” dedi.

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